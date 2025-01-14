«Рада за мужчин»: Украинская журналистка саркастично оценила помощь Зеленского горящей Калифорнии
Журналистка Панченко: Пожары в Калифорнии помогут сотням мужчин покинуть Украину
Украинская журналистка Диана Панченко порадовалась решению Владимира Зеленского направить группу пожарных в Калифорнию для борьбы с лесными пожарами. Своё мнение она опубликовала в соцсети X.
«Я рада, что сотни мужчин в эти дни будут иметь возможность покинуть Украину», — сыронизировала Панченко.
Напомним, мощные пожары охватили округ Лос-Анджелес 7 января. По данным властей, огонь испепелил уже 163 квадратных километра. Согласно последним данным, погибли не менее 24 человек. Среди возможны причин возгорания значатся поджог, обрыв проводов на линии электропередач, а также фейерверк.
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