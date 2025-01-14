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13 января, 22:16

«Рада за мужчин»: Украинская журналистка саркастично оценила помощь Зеленского горящей Калифорнии

Журналистка Панченко: Пожары в Калифорнии помогут сотням мужчин покинуть Украину

Украинская журналистка Диана Панченко порадовалась решению Владимира Зеленского направить группу пожарных в Калифорнию для борьбы с лесными пожарами. Своё мнение она опубликовала в соцсети X.

«Я рада, что сотни мужчин в эти дни будут иметь возможность покинуть Украину», — сыронизировала Панченко.

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Напомним, мощные пожары охватили округ Лос-Анджелес 7 января. По данным властей, огонь испепелил уже 163 квадратных километра. Согласно последним данным, погибли не менее 24 человек. Среди возможны причин возгорания значатся поджог, обрыв проводов на линии электропередач, а также фейерверк.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Анатолий Цейко
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