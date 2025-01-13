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Регион
13 января, 02:38

Пожар в Калифорнии отправил на тот свет уже свыше 20 человек

ABC News: Жертвами пожаров в Калифорнии стали уже 24 человека

По меньшей мере 24 человека стали жертвами разрушительных пожаров в Калифорнии. Об этом сообщает телеканал ABC News со ссылкой на департамент судебно-медицинской экспертизы округа Лос-Анджелес.

«Подтверждено, что 16 человек погибли в результате пожара «Итон», а ещё восемь — в пожаре «Палисейдс», — говорится в материале.

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Ранее сообщалось о 16 погибших. По словам губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома, число жертв продолжит расти. Пожары в штате могут стать крупнейшим природным бедствием за всю историю США, добавил он.

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Life.ru / Шедеврум

Анатолий Цейко
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