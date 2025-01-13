Пожар в Калифорнии отправил на тот свет уже свыше 20 человек

По меньшей мере 24 человека стали жертвами разрушительных пожаров в Калифорнии. Об этом сообщает телеканал ABC News со ссылкой на департамент судебно-медицинской экспертизы округа Лос-Анджелес.

«Подтверждено, что 16 человек погибли в результате пожара «Итон», а ещё восемь — в пожаре «Палисейдс», — говорится в материале.