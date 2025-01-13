Пожар в Калифорнии отправил на тот свет уже свыше 20 человек
ABC News: Жертвами пожаров в Калифорнии стали уже 24 человека
По меньшей мере 24 человека стали жертвами разрушительных пожаров в Калифорнии. Об этом сообщает телеканал ABC News со ссылкой на департамент судебно-медицинской экспертизы округа Лос-Анджелес.
«Подтверждено, что 16 человек погибли в результате пожара «Итон», а ещё восемь — в пожаре «Палисейдс», — говорится в материале.
Ранее сообщалось о 16 погибших. По словам губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома, число жертв продолжит расти. Пожары в штате могут стать крупнейшим природным бедствием за всю историю США, добавил он.
Обложка ©
Life.ru / Шедеврум