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Регион
12 января, 17:42

«Ужасная халатность»: Маск усомнился в климатических причинах бушующих в Калифорнии пожаров

Маск: Причиной пожаров в Калифорнии является плохое руководство, а не климат

Пожары в Калифорнии навряд ли вызваны климатическими изменениями, заявил американский предприниматель Илон Маск. Он также упомянул, что в штате за год уже произошёл 101 пожар и обвинил власти в «ужасной халатности».

«Если бы объяснения изменением климата были правдивы, то в Техасе, где площадь лесов в два раза больше, чем у Калифорнии, было бы примерно в два раза больше пожаров, сжигающих дома»,написал Маск на своей странице в соцсети Х.

Миллиардер обвинил власти Калифорнии в отсутствии противопожарных полос, а также недостаточной расчистке кустарников. Также у штата не было достаточного резерва воды.

Напомним, что пожар в Лос-Анджелесе начался 7 января. Жители района Пасифик-Палисейдс, где проживают именитые знаменитости, были эвакуированы. К 9 января огонь разошёлся на 10 тысяч гектаров. В регионе объявили чрезвычайное положение. Первичные данные указывали, что причиной пожара стал поджог, подозреваемого уже задержали. Число погибших в результате возгорания выросло до 16 человек. Также СМИ сообщали, что возможной причиной возгорания назвали обрыв проводов на линии электропередачи.

«Наказание за презрение»: Экстрасенс назвала причину смертоносных пожаров в Калифорнии
«Наказание за презрение»: Экстрасенс назвала причину смертоносных пожаров в Калифорнии
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Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Полина Никифорова
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