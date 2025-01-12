«Ужасная халатность»: Маск усомнился в климатических причинах бушующих в Калифорнии пожаров

Пожары в Калифорнии навряд ли вызваны климатическими изменениями, заявил американский предприниматель Илон Маск. Он также упомянул, что в штате за год уже произошёл 101 пожар и обвинил власти в «ужасной халатности».

«Если бы объяснения изменением климата были правдивы, то в Техасе, где площадь лесов в два раза больше, чем у Калифорнии, было бы примерно в два раза больше пожаров, сжигающих дома», — написал Маск на своей странице в соцсети Х.