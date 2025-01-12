«Наказание за презрение»: Экстрасенс назвала причину смертоносных пожаров в Калифорнии
Экстрасенс Миронова считает пожары в Калифорнии наказанием за презрение к России
Все несчастья в США происходят из-за презрения к России и высокомерного отношения к другим странам, уверена экстрасенс Дарья Миронова. В беседе с «Вечерней Москвой» она провела параллель между смертоносными пожарами в Калифорнии и наказанием за грехи, которое Господь обрушил на Содом и Гоморру.
«Действительно, Америке грозят сильнейшее землетрясение, цунами высотой до 30 метров. Такие несчастья — наказание за презрение к России, за высокомерие к другим странам, за те смертные грехи, которые сейчас совершает весь западный мир, но особенно — Америка», — отметила мистик.
Миронова также подчеркнула, что природные катаклизмы продолжатся, если США не изменят своё отношение к другим странам. По словам экстрасенса, лишь смена политической стратегии позволит американцам избежать новых катастроф и климатических изменений.
Напомним, 7 января в Лос-Анджелесе вспыхнул лесной пожар, из-за неконтролируемого разрастания которого в Калифорнии объявили чрезвычайное положение. Первоначальное расследование показало, что причиной пожара стал поджог, подозреваемого уже задержали. Возможной причиной возгорания мог стать и обрыв проводов на линии электропередач. Число погибших в результате пожаров выросло до 16 человек.
Shutterstock / FOTODOM / PTZ Pictures