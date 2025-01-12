Анджелина Джоли впустила в свой дом пострадавших от пожара в Калифорнии

Актриса Анджелина Джоли оказала помощь пострадавшим от пожара в Калифорнии. Она впустила в свой дом людей, которые остались без крыши над головой или пострадали из-за возгорания. 49-летняя звезда глубоко переживает из-за пожаров и дает всё, чтобы помочь. Об этом сообщает People.