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12 января, 09:36

Анджелина Джоли впустила в свой дом пострадавших от пожара в Калифорнии

Анджелина Джоли. Обложка © Jordan Strauss / AP / TASS

Анджелина Джоли. Обложка © Jordan Strauss / AP / TASS

Актриса Анджелина Джоли оказала помощь пострадавшим от пожара в Калифорнии. Она впустила в свой дом людей, которые остались без крыши над головой или пострадали из-за возгорания. 49-летняя звезда глубоко переживает из-за пожаров и дает всё, чтобы помочь. Об этом сообщает People.

«Энджи сочувствует тем, кто потерял свои дома или пострадал от пожаров. Она делает всё возможное, чтобы помочь, даже открывает свой дом для друзей, которые были вынуждены эвакуироваться», — рассказал информированный источник.

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Напомним, что пожар в Лос-Анджелесе начался 7 января. Жители района Пасифик-Палисейдс, где проживают именитые знаменитости, были эвакуированы. К 9 января огонь распространился на 10 тысяч гектаров. В регионе объявили чрезвычайное положение. Первоначальные данные указывают, что причиной пожара стал поджог, подозреваемого уже задержали. Число погибших в результате возгорания выросло до 16 человек.

Полина Никифорова
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