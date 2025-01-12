«Мама, брось меня»: На пожаре в Калифорнии погиб актёр Рори Сайкс

Актёр Рори Сайкс, родившийся с ДЦП и практически полным отсутствием зрения, погиб во время бушующих пожаров в Малибу. Он являлся защитником прав детей с ограниченными возможностями. О его смерти сообщила мать, писательница Шелл Сайкс. Подробности приводит 9News.

Смерть настигла актёра в семейном особняке в Маунт-Малибу. Мать предпринимала безуспешные попытки вызволить Рори из дома, однако не справилась из-за сломанной руки. Тогда она попыталась потушить крышу дома, но в водопроводе не оказалось воды, а экстренные службы не принимали звонок.

Она вспоминала, как Рори ей тогда сказал: «Мама, брось меня, спасайся сама». Однако Шелл не могла оставить сына. Она села в машину и отправилась на поиски пожарных, но не успела. Участок выгорел дотла.

«Рори родился слепым, с церебральным параличом, и ему было трудно ходить. Он преодолел так много препятствий с помощью операций и терапии, чтобы вернуть себе зрение и научиться ходить. Несмотря на боль, он с энтузиазмом путешествовал со мной по миру от Африки до Антарктиды», — поделилась Шелл.

Рори Сайксу было всего 32 года. Он родился Великобритании и жил в Австралии. Переезд в США случился совершенно недавно. Популярность в медиа он получил благодаря участию в телешоу Kiddy Kapers, которое вела его мать.