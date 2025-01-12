Число жертв пожаров в Калифорнии выросло до 13 человек
Число жертв лесных пожаров в Калифорнии достигло 13 человек, сообщает NBC News. Шериф округа Лос-Анджелес Роберт Луна добавил, что ещё 13 человек числятся пропавшими без вести, однако пока неясно, связаны ли их исчезновения со стихией.
В связи с угрозой пожаров, как минимум 153 тысячи жителей Лос-Анджелеса были вынуждены эвакуироваться за ночь. Площадь, охваченная огнём, составляет 39 тысяч акров (15 783 гектара) в районе Большого Лос-Анджелеса. Пожар уничтожил целые населённые пункты и более 12 тысяч строений.
Напомним, 7 января в Лос-Анджелесе начался пожар. Власти эвакуировали жителей района Пасифик-Палисейдс, где живут звёзды Голливуда. К 9 января огонь охватил 10 тысяч гектаров. В регионе был введён режим чрезвычайной ситуации. По предварительным данным, смертоносный пожар стал результатом поджога, виновного уже задержали. Многие знаменитости лишились крова. В ночь на 12 число поступила информация о том, что пожары в Лос-Анджелесе уничтожили восемь домов, принадлежавших украинским генералам. Общая стоимость повреждённого имущества составляет около 90 миллионов долларов.
Midjourney / Life.ru