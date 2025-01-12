Число жертв пожаров в Калифорнии выросло до 13 человек

Число жертв лесных пожаров в Калифорнии достигло 13 человек, сообщает NBC News. Шериф округа Лос-Анджелес Роберт Луна добавил, что ещё 13 человек числятся пропавшими без вести, однако пока неясно, связаны ли их исчезновения со стихией.