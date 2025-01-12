В Лос-Анджелесе сгорели восемь коттеджей украинских генералов
Массивные пожары в Лос-Анджелесе уничтожили восемь домов, принадлежавших украинским генералам. Общая стоимость поврежденного имущества составляет около 90 миллионов долларов.
Эти особняки были куплены на средства, которые западные страны предоставили Украине после начала специальной военной операции, сообщает «Военный обозреватель».
Напомним, что огромные лесные пожары начали быстро распространяться по округу Лос-Анджелес 7 января. Власти Калифорнии ввели режим чрезвычайной ситуации, эвакуировали примерно 180 тысяч человек. Огонь угрожает не только резиденциям знаменитостей, но и местным достопримечательностям, включая «Аллею славы» и концертный зал «Голливуд-боул».
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