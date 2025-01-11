Агутин и Варум могут потерять элитные квартиры в Лос-Анджелесе из-за пожаров
Российские артисты Анжелика Варум и Леонид Агутин. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Российские артисты Анжелика Варум и Леонид Агутин могут потерять свою элитную квартиру в Лос-Анджелесе, где сейчас бушуют сильнейшие пожары. Стоимость недвижимости оценивается в 200 миллионов рублей, сообщает aif.ru.
Жильё артистов площадью 300 кв. м. находится «где-то в тех краях». По данным издания, именно в этой квартире Анжелика Варум жила до начала СВО. Кроме того, звёздная пара владеет апартаментами в жилом комплексе The Pinnacle Condominium Association, расположенном на первой береговой линии. Площадь этой недвижимости составляет 170 кв. м., а стоимость превышает шесть миллионов долларов (более 600 миллионов рублей).
Напомним, что 7 января в западной части Лос-Анджелеса, где живут голливудские звезды, начались сильные пожары. К 9 января огонь охватил площадь в 10 тысяч гектаров, затронув такие знаменитые места, как «Аллея славы» и концертный зал «Голливуд-боул». В Калифорнии был введён режим чрезвычайного положения. Причиной смертоносного пожара стал поджог, и подозреваемый уже задержан. По последним данным, 11 человек погибли из-за пожирающего США огня.