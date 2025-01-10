Мои слова сбываются: Чеботина повинилась за пожары в Калифорнии
Люся Чеботина связала пожары в Калифорнии с текстом песни «Плакал Голливуд»
Российская певица Люся Чеботина заявила, что предсказала охватившие американский штат Калифорния масштабные пожары в одной из своих песен. Исполнительница обратила на это внимание в личном телеграм-канале, приложив к посту обложку трека «Плакал Голливуд».
Обложка трека «Плакал Голливуд». Изображение © Telegram / Люся Чеботина
«Честно, я не знаю, как приходят в мою голову слова песен… Я замечала уже не раз, что какие-то из них по истечению времени сбываются… Но «Плакал Голливуд»… Как???» — написала артистка.
Напомним, что пламя охватило западную часть Лос-Анджелеса 7 января. Для жителей элитного района Пасифик-Палисейдс, где проживает множество селебрити, в том числе и российских, объявили обязательную эвакуацию. По предварительным данным, от огня пострадали 10 тысяч человек, уничтожено более 10 тысяч построек. Пламя распространилось на площадь, превышающую 14 тысяч гектаров, а около 400 тысяч жителей штата до сих пор остаются без электроснабжения. Власти Лос-Анджелеса намерены объявить комендантский час. По некоторым оценкам, ущерб от пожара может составить колоссальную сумму в 150 миллиардов долларов.
Telegram / Люся Чеботина