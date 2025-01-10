Мои слова сбываются: Чеботина повинилась за пожары в Калифорнии

Российская певица Люся Чеботина заявила, что предсказала охватившие американский штат Калифорния масштабные пожары в одной из своих песен. Исполнительница обратила на это внимание в личном телеграм-канале, приложив к посту обложку трека «Плакал Голливуд».

«Честно, я не знаю, как приходят в мою голову слова песен… Я замечала уже не раз, что какие-то из них по истечению времени сбываются… Но «Плакал Голливуд»… Как???» — написала артистка.