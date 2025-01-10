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10 января, 08:00

В части Лос-Анджелеса введут комендантский час из-за адского пожара

LA Times: Власти Лос-Анджелеса введут комендантский час из-за пожаров с пятницы

Власти Лос-Анджелеса планируют ввести комендантский час из-за мощного природного пожара. Ограничительные меры необходимы в зонах очагов в районах Пасифик-Палисейдс и Итон, сообщил шериф округа Роберт Луна.

«Шериф сказал, что департамент шерифа округа Лос-Анджелес работает над введением комендантского часа, который будет действовать с 18:00 до 06:00 в конкретных пострадавших районах вокруг двух зон пожарных очагов», — говорится в материале газеты Los Angeles Times.

По информации издания, комендантский час будет введён с пятницы, 10 января.

Луна также сообщил, что округ запросил поддержку национальной гвардии для усиления мер безопасности. По его словам, это поможет защите критической инфраструктуры и контролю дорожного движения.

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Пожар на западе Лос-Анджелеса начался 7 января, стихия не утихает из-за сильного ветра. Для жителей района Пасифик-Палисейдс, где проживают многие голливудские знаменитости, объявлена обязательная эвакуация. Сейчас в Калифорнии появился новый очаг возгорания, который угрожает Hollywood Bowl и Аллее славы. Предварительно, жертвами стихийного бедствия стали десять человек. В Лос-Анджелесе огонь уничтожил более десяти тысяч строений. Пламя охватило площадь более 14 тысяч гектаров. Без электричества остаются порядка 400 тысяч жителей Калифорнии.

Обложка ©

Midjourney / Life.ru

Ольга Сливченко
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