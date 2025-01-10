В части Лос-Анджелеса введут комендантский час из-за адского пожара

Власти Лос-Анджелеса планируют ввести комендантский час из-за мощного природного пожара. Ограничительные меры необходимы в зонах очагов в районах Пасифик-Палисейдс и Итон, сообщил шериф округа Роберт Луна.

«Шериф сказал, что департамент шерифа округа Лос-Анджелес работает над введением комендантского часа, который будет действовать с 18:00 до 06:00 в конкретных пострадавших районах вокруг двух зон пожарных очагов», — говорится в материале газеты Los Angeles Times.

По информации издания, комендантский час будет введён с пятницы, 10 января.

Луна также сообщил, что округ запросил поддержку национальной гвардии для усиления мер безопасности. По его словам, это поможет защите критической инфраструктуры и контролю дорожного движения.