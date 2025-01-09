Новый пожар на Голливудских холмах угрожает Hollywood Bowl и Аллее славы

В Лос-Анджелесе вновь разгорелся пожар, угрожающий таким знаковым местам, как Голливудская «Аллея славы» и концертный зал «Голливуд-боул», сообщает издание Hollywood Reporter.

Огненная угроза находится близко к Голливудскому бульвару. В непосредственной близости расположены и другие известные локации Лос-Анджелеса, включая Magic Castle — клуб для фокусников, Comedy Store, театр El Capitan, музей восковых фигур мадам Тюссо, отель Hollywood Roosevelt и Голливуд-боул (Hollywood Bowl) или «Голливудская чаша» — знаменитый концертный зал в виде амфитеатра под открытым небом.

«В связи с пожаром мы получили указание на эвакуацию, и весь персонал Hollywood Bowl успешно покинул здание», — сообщила администрация на платформе X (ранее Twitter).

Ниже по Голливудскому бульвару расположен театр Pantages, а на Вайн-стрит находится здание Capitol Records. Каньон Раньон — популярное место для пеших прогулок, где часто можно встретить голливудских звезд. В ясную погоду открываются захватывающие виды от острова Каталина до гор Санта-Моника.