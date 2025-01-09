Запасы иссякнут: Россияне в Калифорнии рассказали о масштабной эвакуации из-за пожаров
SHOT: Жителей Калифорнии готовят к масштабной эвакуации на фоне лесных пожарок
Жители Калифорнии готовятся к масштабной эвакуации из-за сильных лесных пожаров. Уже несколько дней люди живут без электричества и горячей воды. Запасы холодного водоснабжения могут иссякнуть всего через несколько дней.
Жители Калифорнии готовятся к масштабной эвакуации из-за сильнейших пожаров. Видео © SHOT
Как рассказали SHOT россияне, проживающие в штате, местные власти уже направили им уведомления о необходимости подготовки к эвакуации. Множество жителей переезжают в отели и другие варианты жилья, доступные на Airbnb, большинство из которых предоставляется бесплатно в условиях чрезвычайной ситуации.
Дома, расположенные в непосредственной близости к очагам пожаров, остались без электричества и горячей воды. Холодная вода пока доступна, но людей предупреждают, что её запасов хватит всего на 3–4 дня. Местные жители выражают недовольство действиями властей Калифорнии, отмечая, что несколько месяцев назад произошло массовое сокращение сотрудников пожарной службы, а также возникли проблемы со страхованием домов. Кроме того, в пожарных гидрантах не оказалось воды.
Напомним, что 7 января в западной части Лос-Анджелеса разгорелся лесной пожар, который усилился из-за сильного ветра. Власти объявили обязательную эвакуацию для жителей района Пасифик-Палисейдс. К 8 января площадь возгорания увеличилась до 13,44 квадратных километра. По предварительным оценкам, ущерб от пожаров в Лос-Анджелесе составляет от 52 до 57 миллиардов долларов. Американские аналитики уже охарактеризовали эту катастрофу как самую разрушительную в истории Калифорнии.
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