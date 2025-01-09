Запасы иссякнут: Россияне в Калифорнии рассказали о масштабной эвакуации из-за пожаров

Жители Калифорнии готовятся к масштабной эвакуации из-за сильных лесных пожаров. Уже несколько дней люди живут без электричества и горячей воды. Запасы холодного водоснабжения могут иссякнуть всего через несколько дней.

Жители Калифорнии готовятся к масштабной эвакуации из-за сильнейших пожаров. Видео © SHOT

Как рассказали SHOT россияне, проживающие в штате, местные власти уже направили им уведомления о необходимости подготовки к эвакуации. Множество жителей переезжают в отели и другие варианты жилья, доступные на Airbnb, большинство из которых предоставляется бесплатно в условиях чрезвычайной ситуации.

Дома, расположенные в непосредственной близости к очагам пожаров, остались без электричества и горячей воды. Холодная вода пока доступна, но людей предупреждают, что её запасов хватит всего на 3–4 дня. Местные жители выражают недовольство действиями властей Калифорнии, отмечая, что несколько месяцев назад произошло массовое сокращение сотрудников пожарной службы, а также возникли проблемы со страхованием домов. Кроме того, в пожарных гидрантах не оказалось воды.