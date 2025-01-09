Маск одним словом разнёс власти Калифорнии из-за смертельных пожаров

Американский предприниматель Илон Маск дал понять, что вина за разрушительные лесные пожары в Калифорнии полностью лежит на местных властях. Он прокомментировал публикацию пользователя, который назвал руководство штата худшим в истории, а политику калифорнийского губернатора Гэвина Ньюсома «откровенно неудачной».

«Правда», — коротко ответил Маск на публикацию американца, вызывав тем самым одобрение и поддержку от других пользователей.