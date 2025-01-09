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9 января, 07:32

Номинантов на «Оскар» объявят на два дня позже из-за пожаров в Калифорнии

CBS News: Номинантов на «Оскар» объявят 19 января из-за пожаров в Лос-Анджелесе

Номинантов на премию киноакадемии США «Оскар» объявят 19 января вместе 17-го из-за пожаров в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает телеканал CBS News со ссылкой на поступившее в его распоряжение письмо киноакадемии.

«Объявление номинантов на предстоящую премию »Оскар« перенесено с пятницы, 17 января, на воскресенье, 19 января, из-за лесных пожаров», — говорится в сообщении.

Помимо этого, киноакадемия решила продлить срок голосования по выбору номинантов на два дня — до 14 января.

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Ранее сообщалось, что из-за пожаров и свою поездку в Италию отменил президент США Джо Байден. Политик не посетит Рим и Ватикан. Глава штатов планирует сосредоточить все усилия на организации реагирования на продолжающиеся бедствия в Калифорнии.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / LanKS

Наталья Афонина
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