Номинантов на «Оскар» объявят на два дня позже из-за пожаров в Калифорнии
CBS News: Номинантов на «Оскар» объявят 19 января из-за пожаров в Лос-Анджелесе
Номинантов на премию киноакадемии США «Оскар» объявят 19 января вместе 17-го из-за пожаров в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает телеканал CBS News со ссылкой на поступившее в его распоряжение письмо киноакадемии.
«Объявление номинантов на предстоящую премию »Оскар« перенесено с пятницы, 17 января, на воскресенье, 19 января, из-за лесных пожаров», — говорится в сообщении.
Помимо этого, киноакадемия решила продлить срок голосования по выбору номинантов на два дня — до 14 января.
Ранее сообщалось, что из-за пожаров и свою поездку в Италию отменил президент США Джо Байден. Политик не посетит Рим и Ватикан. Глава штатов планирует сосредоточить все усилия на организации реагирования на продолжающиеся бедствия в Калифорнии.
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