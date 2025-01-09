Номинантов на «Оскар» объявят на два дня позже из-за пожаров в Калифорнии

Номинантов на премию киноакадемии США «Оскар» объявят 19 января вместе 17-го из-за пожаров в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает телеканал CBS News со ссылкой на поступившее в его распоряжение письмо киноакадемии.

«Объявление номинантов на предстоящую премию »Оскар« перенесено с пятницы, 17 января, на воскресенье, 19 января, из-за лесных пожаров», — говорится в сообщении.