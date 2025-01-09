Байден не поедет в Ватикан за «утешением и облегчением» из-за смертельных пожаров в Калифорнии

Президент США Джо Байден не поедет в Рим и Ватикан за «утешением и облегчением» из-за пожаров в Калифорнии. Глава государства принял решение сосредоточить свои усилия на организации реагирования на продолжающиеся бедствия в Лос-Анджелесе, сообщается на сайте Белого дома.

«После возвращения из Лос-Анджелеса, где он встретился с полицейскими, пожарными и сотрудниками экстренных служб, а также утвердил декларацию о введении режима масштабного бедствия в Калифорнии, президент принял решение отменить запланированную поездку в Италию, чтобы продолжить направлять все ресурсы федерального уровня на борьбу с последствиями пожаров», – говорится в сообщении.