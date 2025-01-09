Байден не поедет в Ватикан за «утешением и облегчением» из-за смертельных пожаров в Калифорнии
Байден отменил поездку в Рим и Ватикан из-за масштабных пожаров в Калифорнии
Президент США Джо Байден не поедет в Рим и Ватикан за «утешением и облегчением» из-за пожаров в Калифорнии. Глава государства принял решение сосредоточить свои усилия на организации реагирования на продолжающиеся бедствия в Лос-Анджелесе, сообщается на сайте Белого дома.
«После возвращения из Лос-Анджелеса, где он встретился с полицейскими, пожарными и сотрудниками экстренных служб, а также утвердил декларацию о введении режима масштабного бедствия в Калифорнии, президент принял решение отменить запланированную поездку в Италию, чтобы продолжить направлять все ресурсы федерального уровня на борьбу с последствиями пожаров», – говорится в сообщении.
Все дополнительные детали нового графика президента планируют опубликовать позже.
Напомним, что в начале января обширный пожар затронул элитные районы Лос-Анджелеса, включая Пасифик-Палисейдс, Итон и Херст. В результате стихии погибли как минимум два человека, а несколько других получили травмы. Пламя не пощадило даже роскошные особняки знаменитостей Голливуда.
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