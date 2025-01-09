Авиакатастрофа в Казахстане
Новый год
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 января, 05:52

Байден не поедет в Ватикан за «утешением и облегчением» из-за смертельных пожаров в Калифорнии

Байден отменил поездку в Рим и Ватикан из-за масштабных пожаров в Калифорнии

Президент США Джо Байден не поедет в Рим и Ватикан за «утешением и облегчением» из-за пожаров в Калифорнии. Глава государства принял решение сосредоточить свои усилия на организации реагирования на продолжающиеся бедствия в Лос-Анджелесе, сообщается на сайте Белого дома.

«После возвращения из Лос-Анджелеса, где он встретился с полицейскими, пожарными и сотрудниками экстренных служб, а также утвердил декларацию о введении режима масштабного бедствия в Калифорнии, президент принял решение отменить запланированную поездку в Италию, чтобы продолжить направлять все ресурсы федерального уровня на борьбу с последствиями пожаров», – говорится в сообщении.

Все дополнительные детали нового графика президента планируют опубликовать позже.

Власти США объявили режим масштабного бедствия в Калифорнии из-за пожаров
Власти США объявили режим масштабного бедствия в Калифорнии из-за пожаров

Напомним, что в начале января обширный пожар затронул элитные районы Лос-Анджелеса, включая Пасифик-Палисейдс, Итон и Херст. В результате стихии погибли как минимум два человека, а несколько других получили травмы. Пламя не пощадило даже роскошные особняки знаменитостей Голливуда.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Наталья Афонина
  • Новости
  • Джо Байден
  • Италия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar