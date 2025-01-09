Авиакатастрофа в Казахстане
Новый год
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 января, 02:23

«Сгорел дотла»: Разрушительный пожар уничтожил особняк Пэрис Хилтон в Малибу

Особняк Пэрис Хилтон в Малибу сгорел дотла из-за масштабного пожара

Один из уничтоженных пожаром домов в Малибу. Обложка © X / Jonathan Vigliotti

Один из уничтоженных пожаром домов в Малибу. Обложка © X / Jonathan Vigliotti

В Лос-Анджелесе и его окрестностях продолжаются масштабные пожары, охватившие элитные районы Пасифик-Палисейдс, Итон и Херст. Стихия не пощадила даже голливудских звёзд, чьи дома оказались на пути огненного шторма. Свои особняки уже потеряли такие знаменитости, как Пэрис Хилтон, Энтони Хопкинс, Майлз Теллер и другие актёры.

«Сердце разрывается от боли. Сидеть с семьёй, смотреть новости и видеть, как наш дом в Малибу сгорает дотла в прямом эфире — это то, что никто не должен испытать. Этот дом был местом, где мы построили так много драгоценных воспоминаний», — написала в соцсетях Пэрис Хилтон.

Звезда «Стильных штучек» также поблагодарила пожарных за их самоотверженность в борьбе со стихией и сообщила, что готовится оказать помощь другим пострадавшим.

Пожары в Лос-Анджелесе уничтожили дом за $5 млн, хозяину пришлось лишь наблюдать
Пожары в Лос-Анджелесе уничтожили дом за $5 млн, хозяину пришлось лишь наблюдать

Напомним, мощнейший пожар охватил Калифорнию в начале января. Распространению пламени способствует сильный ветер. Из разрушенных районов эвакуированы десятки тысяч человек. Известно минимум о двух погибших.

Тимур Хингеев
  • Новости
  • Пэрис Хилтон
  • США
  • Знаменитости
  • Происшествия
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar