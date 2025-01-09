«Сгорел дотла»: Разрушительный пожар уничтожил особняк Пэрис Хилтон в Малибу

В Лос-Анджелесе и его окрестностях продолжаются масштабные пожары, охватившие элитные районы Пасифик-Палисейдс, Итон и Херст. Стихия не пощадила даже голливудских звёзд, чьи дома оказались на пути огненного шторма. Свои особняки уже потеряли такие знаменитости, как Пэрис Хилтон, Энтони Хопкинс, Майлз Теллер и другие актёры.

«Сердце разрывается от боли. Сидеть с семьёй, смотреть новости и видеть, как наш дом в Малибу сгорает дотла в прямом эфире — это то, что никто не должен испытать. Этот дом был местом, где мы построили так много драгоценных воспоминаний», — написала в соцсетях Пэрис Хилтон.

Звезда «Стильных штучек» также поблагодарила пожарных за их самоотверженность в борьбе со стихией и сообщила, что готовится оказать помощь другим пострадавшим.