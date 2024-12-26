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26 декабря, 08:00

NYT узнала о желании Байдена искать «утешения и облегчения» в последней поездке

Байден прижался к голове папы римского во время встречи в июне. Фото © ТАСС / EPA / GIUSEPPE LAMI

Байден прижался к голове папы римского во время встречи в июне. Фото © ТАСС / EPA / GIUSEPPE LAMI

До окончания срока президента США Джо Байдена осталось меньше месяца, поэтому он пребывает в грустном состоянии и настроен на размышления и поиск утешения. Об этом узнала The New York Times (NYT) от источников в окружении главы государства.

По их словам, американский лидер сожалеет о решении не подписывать чеки помощи по борьбе с коронавирусом и о том, что 36 лет числился самым бедным человеком в Конгрессе. Теперь Байден, как отмечают инсайдеры, собирается искать «утешения и облегчения» во время визита к Папе Римскому Франциску в следующем месяце.

«Несмотря на то что союзники [Байдена] описывают его как человека, находящегося в задумчивом, иногда сердитом настроении по мере приближения конца его срока, президент не стал отвечать на многие вопросы о своих недавних действиях, включая решение помиловать своего сына Хантера. Тем не менее в публичных выступлениях он сделал несколько намеков на то, что его тяготило», — утверждают в его окружении.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден успеет провести зарубежную поездку до окончания срока полномочий. Как сообщил Белый дом, с 9 по 12 января американский лидер посетит Ватикан и встретится с папой римским.

Байден смутил гостей саммитa G7, томно прильнув лбом к голове папы римского
Байден смутил гостей саммитa G7, томно прильнув лбом к голове папы римского
Андрей Бражников
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