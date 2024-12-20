Байден перед отставкой съездит в Италию на встречу с политиками и папой римским
Белый дом сообщил о планах Байдена посетить Рим с 9 по 12 января
Президент США Джо Байден. Обложка © X / President Biden
Действующий президент США Джо Байден успеет провести зарубежную поездку до окончания срока полномочий. Как сообщил Белый дом, с 9 по 12 января американский лидер посетит Рим.
В рамках визита в Италию Байден намерен встретиться с папой римским Франциском, чтобы обсудить усилия по продвижению мира во всём мире. Также запланирована встреча с итальянским премьером Джорджией Мелони и президентом страны Серджо Маттареллой.
«Он также встретится с лидерами Италии, чтобы подчеркнуть прочность отношений между США и Италией, поблагодарить премьер-министра Мелони за её сильное руководство G7 в течение прошлого года и обсудить важные проблемы, с которыми сталкивается мир», — добавили в Белом доме.
Ранее Life.ru рассказывал, что президент Аргентины Хавьер Милей получил гражданство Италии. Дед политика из южной области Калабрия эмигрировал в Аргентину в начале 20-го века. Сам аргентинский лидер не раз говорил, что на три четверти является итальянцем.