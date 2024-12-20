Байден перед отставкой съездит в Италию на встречу с политиками и папой римским

Действующий президент США Джо Байден успеет провести зарубежную поездку до окончания срока полномочий. Как сообщил Белый дом, с 9 по 12 января американский лидер посетит Рим.

В рамках визита в Италию Байден намерен встретиться с папой римским Франциском, чтобы обсудить усилия по продвижению мира во всём мире. Также запланирована встреча с итальянским премьером Джорджией Мелони и президентом страны Серджо Маттареллой.

«Он также встретится с лидерами Италии, чтобы подчеркнуть прочность отношений между США и Италией, поблагодарить премьер-министра Мелони за её сильное руководство G7 в течение прошлого года и обсудить важные проблемы, с которыми сталкивается мир», — добавили в Белом доме.