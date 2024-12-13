Президент Аргентины Хавьер Милей получил гражданство Италии

Италия предоставила гражданство президенту Аргентины Хавьеру Милею. Об этом со ссылкой на правительственные источники сообщила газета Messaggero.

Официально об этом объявят во время визита Милея в Рим, где он в пятницу вечером встречается с премьером Италии Джорджей Мелони.

Как пишут СМИ, дед Милея из южной области Калабрия эмигрировал в Аргентину в начале 20-го века. Ранее сам аргентинский лидер говорил, что на три четверти является итальянцем.

Италия приняла это решение для укрепления контакта с Аргентиной. Для Рима важно иметь новые торговые точки и отношения со странами Южной Америки на фоне риска введения новых пошли со стороны США.