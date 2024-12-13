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13 декабря, 20:26

Президент Аргентины Хавьер Милей получил гражданство Италии

Президент Аргентины Хавьер Милей. Обложка © X / Javier Milei

Президент Аргентины Хавьер Милей. Обложка © X / Javier Milei

Италия предоставила гражданство президенту Аргентины Хавьеру Милею. Об этом со ссылкой на правительственные источники сообщила газета Messaggero.

Официально об этом объявят во время визита Милея в Рим, где он в пятницу вечером встречается с премьером Италии Джорджей Мелони.

Как пишут СМИ, дед Милея из южной области Калабрия эмигрировал в Аргентину в начале 20-го века. Ранее сам аргентинский лидер говорил, что на три четверти является итальянцем.

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Италия приняла это решение для укрепления контакта с Аргентиной. Для Рима важно иметь новые торговые точки и отношения со странами Южной Америки на фоне риска введения новых пошли со стороны США.

В середине ноября Хавьер Милей встретился с избранным президентом США Дональдом Трампом. Это произошло в рамках Конференции консервативных политических действий, проходившей на территории резиденции Трампа в Мар-а-Лаго.

Артур Лапсаков
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