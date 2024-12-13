Президент Аргентины Хавьер Милей получил гражданство Италии
Президент Аргентины Хавьер Милей. Обложка © X / Javier Milei
Италия предоставила гражданство президенту Аргентины Хавьеру Милею. Об этом со ссылкой на правительственные источники сообщила газета Messaggero.
Официально об этом объявят во время визита Милея в Рим, где он в пятницу вечером встречается с премьером Италии Джорджей Мелони.
Как пишут СМИ, дед Милея из южной области Калабрия эмигрировал в Аргентину в начале 20-го века. Ранее сам аргентинский лидер говорил, что на три четверти является итальянцем.
Италия приняла это решение для укрепления контакта с Аргентиной. Для Рима важно иметь новые торговые точки и отношения со странами Южной Америки на фоне риска введения новых пошли со стороны США.
В середине ноября Хавьер Милей встретился с избранным президентом США Дональдом Трампом. Это произошло в рамках Конференции консервативных политических действий, проходившей на территории резиденции Трампа в Мар-а-Лаго.