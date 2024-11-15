Трамп встретился с первым иностранным лидером после победы на выборах США

Президент Аргентины Хавьер Милей провел встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом в рамках Конференции консервативных политических действий, проходившей на территории резиденции Трампа в Мар-а-Лаго. Этот факт был подтверждён пресс-службой аргентинского лидера, которая также опубликовала фотографии с мероприятия на платформе X.

В сообщении отмечается, что на встрече присутствовали не только Милей и Трамп, но и предприниматель Илон Маск. Вместе с ними в разговоре участвовали генеральный секретарь канцелярии президента Аргентины Карина Милей и министр иностранных дел Херардо Вертейн.

Президент Аргентины также выступил с речью на конференции, где поздравил Трампа с победой на выборах и снова осудил социализм, подчеркивая важность либеральных ценностей для будущего страны.

Это уже седьмая поездка Хавьера Милея в США после его вступления в должность в декабре 2023 года. В ходе своих визитов он не раз подчёркивал, что главным приоритетом внешней политики Аргентины являются либеральные демократии, а среди ключевых партнёров он выделяет США и Израиль.