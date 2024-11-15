Путин на «Валдае»
Выборы в США
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 ноября, 04:27

Трамп встретился с первым иностранным лидером после победы на выборах США

Трамп встретился с президентом Аргентины Милеем в резиденции Мар-а-Лаго

Дональд Трамп с Хавьером и Кариной Милей. Обложка © X / Javier Milei

Дональд Трамп с Хавьером и Кариной Милей. Обложка © X / Javier Milei

Президент Аргентины Хавьер Милей провел встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом в рамках Конференции консервативных политических действий, проходившей на территории резиденции Трампа в Мар-а-Лаго. Этот факт был подтверждён пресс-службой аргентинского лидера, которая также опубликовала фотографии с мероприятия на платформе X.

В сообщении отмечается, что на встрече присутствовали не только Милей и Трамп, но и предприниматель Илон Маск. Вместе с ними в разговоре участвовали генеральный секретарь канцелярии президента Аргентины Карина Милей и министр иностранных дел Херардо Вертейн.

Президент Аргентины также выступил с речью на конференции, где поздравил Трампа с победой на выборах и снова осудил социализм, подчеркивая важность либеральных ценностей для будущего страны.

«Ближе на семь миль»: Орбан заявил о роли Трампа в наступлении мира на Украине
«Ближе на семь миль»: Орбан заявил о роли Трампа в наступлении мира на Украине

Это уже седьмая поездка Хавьера Милея в США после его вступления в должность в декабре 2023 года. В ходе своих визитов он не раз подчёркивал, что главным приоритетом внешней политики Аргентины являются либеральные демократии, а среди ключевых партнёров он выделяет США и Израиль.

А ранее президент Аргентины Хавьер Милей принял решение назначить новым министром иностранных дел Херардо Вертейна, который занимал пост посла республики в Вашингтоне. Данное назначение произошло на фоне увольнения Дианы Мондино с поста главы внешнеполитического ведомства.

Тимур Хингеев
  • Новости
  • Аргентина
  • Дональд Трамп
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar