Милей назначил главой МИД Аргентины посла республики в США
Президент Аргентины назначил новым министром иностранных дел Херардо Вертейна
Президент Аргентины Хавьер Милей. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / OSCAR GONZALEZ FUENTES
Президент Аргентины Хавьер Милей принял решение назначить новым министром иностранных дел Херардо Вертейна, который в настоящее время занимает пост посла республики в Вашингтоне. Об этом в среду сообщил официальный представитель администрации аргентинского лидера Мануэль Адорни в социальной сети X.
«Новый министр иностранных дел Аргентины — господин Херардо Вертейн», — написал он.
Данное назначение произошло на фоне увольнения Дианы Мондино с поста главы внешнеполитического ведомства. Причиной тому стали действия Аргентины в поддержку резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, в которой подчеркивается необходимость прекращения торгово-экономического эмбарго США в отношении Кубы.
В среду Генеральная Ассамблея ООН вновь приняла резолюцию с призывом к США отменить экономические, коммерческие и финансовые санкции против Кубы. Документ поддержали 187 стран, включая Россию. Против проголосовали США и Израиль, а Молдавия воздержалась.
Милей, который вступил в должность президента 10 декабря прошлого года, ранее подчеркивал, что для него приоритетными партнерами Аргентины являются либеральные демократии и страны Запада, особенно США и Израиль. Его правительство не направило послов в Венесуэлу, Никарагуа и на Кубу. А недавно он назвал ООН «левиафаном с щупальцами» за неэффективность.