Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 октября, 10:55

Госдума призвала ГА ООН и парламенты мира к прекращению торговой блокады Кубы

Здание Госдумы в Москве. Обложка © Life.ru

Здание Госдумы в Москве. Обложка © Life.ru

Депутаты Государственной Думы РФ призывают прекратить экономическую, торговую и финансовую блокаду Республики Куба со стороны Соединённых Штатов. Данное решение было принято в ходе пленарного заседания, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента. Обращение адресовано парламентам мира и участникам 79-й Генассамблеи ООН, которые рассмотрят проект резолюции о снятии ограничений.

«Государственная Дума <...> призывает прекратить политику давления на суверенное государство и немедленно снять санкции», — подчеркивается в документе. 

Члены госдумы отмечают, что ограничительные меры со стороны США ведут к ухудшению кубинской экономики в сферах энергетики, сельского хозяйства, здравоохранения и туризма.

Российские свинки полетят на Кубу. Правда, не на отдых
Российские свинки полетят на Кубу. Правда, не на отдых

Напомним, 18 октября Куба погрузилась кромешную темноту из-за неполадок в работе на крупной электростанции. Ремонтники несколько раз пытались перезапустить энергосистему, но свет загорелся лишь спустя три дня. Позже на Кубе вновь возникли проблемы с подачей электричества, а также на острове разбушевался сильнейший ураган.

Николай Рюмин
  • Новости
  • США
  • Куба
  • Госдума
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar