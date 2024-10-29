Госдума призвала ГА ООН и парламенты мира к прекращению торговой блокады Кубы
Здание Госдумы в Москве. Обложка © Life.ru
Депутаты Государственной Думы РФ призывают прекратить экономическую, торговую и финансовую блокаду Республики Куба со стороны Соединённых Штатов. Данное решение было принято в ходе пленарного заседания, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента. Обращение адресовано парламентам мира и участникам 79-й Генассамблеи ООН, которые рассмотрят проект резолюции о снятии ограничений.
«Государственная Дума <...> призывает прекратить политику давления на суверенное государство и немедленно снять санкции», — подчеркивается в документе.
Члены госдумы отмечают, что ограничительные меры со стороны США ведут к ухудшению кубинской экономики в сферах энергетики, сельского хозяйства, здравоохранения и туризма.
Напомним, 18 октября Куба погрузилась кромешную темноту из-за неполадок в работе на крупной электростанции. Ремонтники несколько раз пытались перезапустить энергосистему, но свет загорелся лишь спустя три дня. Позже на Кубе вновь возникли проблемы с подачей электричества, а также на острове разбушевался сильнейший ураган.