Госдума призвала ГА ООН и парламенты мира к прекращению торговой блокады Кубы

Депутаты Государственной Думы РФ призывают прекратить экономическую, торговую и финансовую блокаду Республики Куба со стороны Соединённых Штатов. Данное решение было принято в ходе пленарного заседания, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента. Обращение адресовано парламентам мира и участникам 79-й Генассамблеи ООН, которые рассмотрят проект резолюции о снятии ограничений.