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22 октября, 02:29

Обрушившийся на Кубу ураган «Оскар» унёс жизни шести человек

Ураган «Оскар» на территории Кубы. Обложка © X / Centro Meteorológico de Camagüey_Cuba

Ураган «Оскар» на территории Кубы. Обложка © X / Centro Meteorológico de Camagüey_Cuba

Минимум шесть жителей Кубы погибли из-за разрушительного шествия по острову урагана «Оскар». Актуальные данные о жертвах природной стихии в соцсетях озвучил президент республики Мигель Диас-Канель.

«Чрезвычайная ситуация в [муниципалитетах] Имиас и Сан-Антонио-дель-Сур. По предварительным данным, на исторически засушливых землях зарегистрировано шесть смертей», — гласит пост.

Ураган «Оскар» атакует побережье Кубы. Видео © X / WORLD.STORM

Глава государства добавил, что спасательные службы эвакуируют население из опасных районов.

В Атлантическом океане образовался новый ураган «Оскар»
В Атлантическом океане образовался новый ураган «Оскар»

Напомним, что ураган достиг побережья Кубы со стороны залива Гуантанамо минувшей ночью. Шторм обрушился на страну спустя несколько часов после нового блэкаута, в результате которого остров частично остался без электричества.

Илья Пушкарев
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