Обрушившийся на Кубу ураган «Оскар» унёс жизни шести человек
Ураган «Оскар» на территории Кубы. Обложка © X / Centro Meteorológico de Camagüey_Cuba
Минимум шесть жителей Кубы погибли из-за разрушительного шествия по острову урагана «Оскар». Актуальные данные о жертвах природной стихии в соцсетях озвучил президент республики Мигель Диас-Канель.
«Чрезвычайная ситуация в [муниципалитетах] Имиас и Сан-Антонио-дель-Сур. По предварительным данным, на исторически засушливых землях зарегистрировано шесть смертей», — гласит пост.
Ураган «Оскар» атакует побережье Кубы. Видео © X / WORLD.STORM
Глава государства добавил, что спасательные службы эвакуируют население из опасных районов.
Напомним, что ураган достиг побережья Кубы со стороны залива Гуантанамо минувшей ночью. Шторм обрушился на страну спустя несколько часов после нового блэкаута, в результате которого остров частично остался без электричества.