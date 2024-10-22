Обрушившийся на Кубу ураган «Оскар» унёс жизни шести человек

Минимум шесть жителей Кубы погибли из-за разрушительного шествия по острову урагана «Оскар». Актуальные данные о жертвах природной стихии в соцсетях озвучил президент республики Мигель Диас-Канель.

«Чрезвычайная ситуация в [муниципалитетах] Имиас и Сан-Антонио-дель-Сур. По предварительным данным, на исторически засушливых землях зарегистрировано шесть смертей», — гласит пост.