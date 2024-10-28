Россельхознадзор открыл кубинский рынок для российских поставщиков животноводческой продукции, о чём сообщила пресс-служба ведомства на своём сайте 28 октября.

В сообщении указано, что российские предприятия, занимающиеся производством мяса птицы, свинины, говядины и молочной продукции, которые включены в реестр экспортеров ФГИС «ВетИС» компонента «Цербер» по Кубе, теперь могут свободно поставлять свою продукцию на этот рынок.

Кроме того, в Россельхознадзоре отметили, что данное решение было принято по итогам аудита, проведенного в этом году Национальным центром здоровья животных Кубы. В результате кубинская сторона признала российские стандарты проверки, контроля и надзора за производством пищевых продуктов животного происхождения.

Отметим, что российские туристы часто выражают недовольство по поводу питания на Кубе. Основные жалобы касаются качества и разнообразия еды, а также ограниченного выбора блюд в отелях и ресторанах. Некоторые отмечают, что порции могут быть маленькими, а продукты не всегда свежими. Здесь стоит учитывать, что Куба десятилетиями сталкивается с экономическими трудностями, что может влиять на доступность определенных продуктов и ингредиентов. Несмотря на это, многие туристы все же находят положительные моменты в местной кухне и наслаждаются атмосферой острова.