В Россию запретили ввозить казахские дыни и помидоры

Россельхознадзор временно ограничил ввоз томатов, пшеницы, перцев и дынь из Казахстана. Связано это с тем, что продуктам не могут обеспечить необходимую санитарную обработку. Казахстанская сторона не принимает необходимые меры, уточнили в ведомства.

По данным Россельхознадзора, за 2024 год было выявлено 215 случаев обнаружения подкарантинной продукции. Это в четыре раза превышает показатели пошлого года. В дынях из Казахстана несколько раз находили дынную муху. В список «запрещёнки» для ввоза также попали чечевица и семена льна масличного.

«При этом допускается транзит пшеницы, семян льна и чечевицы при условии оформления казахстанскими представителями фитосанитарных сертификатов непосредственно на страну конечного назначения и перевалки зерна казахстанского происхождения из ж/д вагонов сразу в трюмы судов», — уточнили в Россельхознадзоре.