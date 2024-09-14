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Казахстан развернул на границе восемь вагонов с российской пшеницей

Казахстан не допустил ввоз почти 530 тысяч тонн пшеницы из России из-за запрета

14 сентября, 08:48
В Казахстане запретили к ввозу вагоны с российской пшеницей. Обложка © freepik / victor217

В Казахстане запретили к ввозу вагоны с российской пшеницей. Обложка © freepik / victor217

В Казахстане пресекли попытку ввезти в страну из России восемь вагонов с пшеницей, несмотря на принятый местными властями запрет. Об этом сообщается на сайте министерства сельского хозяйства республики.

«11 — 12 сентября текущего года на железнодорожном фитосанитарном контрольном посту Западно-Казахстанской области, расположенном на границе с РФ, было обнаружено и возвращено в РФ восемь вагонов пшеницы. 526 тонн везли из Саратовской и Тульской областей в город Шымкент», — отмечается в тексте.

Власти Казахстана запретили ввоз пшеницы с 26 июля до 31 декабря этого года, чтобы защитить свой внутренний рынок и не допустить реэкспорта. В страну можно ввозить зерно исключительно с целью транзита. Запрет касается в том числе и стран, входящих в ЕАЭС.

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Ранее президент России Владимир Путин похвалил высокие показатели урожая зерновых в стране и назвал хорошим экспортный потенциал в 60 миллионов тонн. Он также уточнил, что прогнозный сбор урожая ожидается на уровне 132 миллионов тонн против 148 миллионов годом ранее.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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