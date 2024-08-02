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2 августа, 16:09

Россия запретила ввоз свиного желатина из ЕС из-за чумы

Россельхознадзор ограничил поставки желатина из стран ЕС из-за чумы свиней

Россельхознадзор вводит временные ограничения на поставки желатина из стран ЕС из-за ситуации с распространением африканской чумы свиней. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"На территории стран Европейского союза продолжается напряжённая эпизоотическая ситуация по африканской чуме свиней. В связи с этим Россельхознадзор со 2 августа 2024 года в целях предосторожности вводит временные ограничения на поставки свиного желатина из стран ЕС", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, больше всего в Россию мяса идёт из Италии, Польши, Германии и Бельгии. Там также ответили, что в этом году зафиксировали 2956 вспышек болезни, в июле — 218 очагов в восьми странах ЕС, однако Запад не предоставил подробностей борьбы и мер сдерживания инфекции.

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Ранее в Роспотребнадзоре исключили риски распространения чумы на территории России. В ведомстве отметили, что следят за ситуацией и проводят масштабную работу по предотвращению завоза заболевания. А в целях профилактики проводится работа с коллегами из стран Средней Азии, Китая и Монголии.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Александра Мышляева
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