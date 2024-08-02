Россия запретила ввоз свиного желатина из ЕС из-за чумы

Россельхознадзор вводит временные ограничения на поставки желатина из стран ЕС из-за ситуации с распространением африканской чумы свиней. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"На территории стран Европейского союза продолжается напряжённая эпизоотическая ситуация по африканской чуме свиней. В связи с этим Россельхознадзор со 2 августа 2024 года в целях предосторожности вводит временные ограничения на поставки свиного желатина из стран ЕС", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, больше всего в Россию мяса идёт из Италии, Польши, Германии и Бельгии. Там также ответили, что в этом году зафиксировали 2956 вспышек болезни, в июле — 218 очагов в восьми странах ЕС, однако Запад не предоставил подробностей борьбы и мер сдерживания инфекции.