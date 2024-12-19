У Байдена, чьи дни у власти сочтены, выдумали новое условие для мира на Украине

Ранее Блинкен заявил, что новый пакет военной помощи Украине от США рассчитан на 500 миллионов долларов. В него войдут боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, а также для беспилотников, артиллерийские снаряды 155 и 105 мм. В то же время госсекретарь вновь счёл Киев недостаточно реформированным для вступления в НАТО. По его словам, Украине предстоит продолжить реформы в военной сфере и усиливать демократические институты, чтобы снова вернуться к разговору о членстве страны в альянсе.