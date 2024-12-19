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19 декабря, 14:47

У Байдена, чьи дни у власти сочтены, выдумали новое условие для мира на Украине

Блинкен заявил, что перемирие на Украине будет возможно лишь на условиях США

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ roibu

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ roibu

Сначала Россия должна удовлетворить «основные требования», прежде чем на Украине может наступить мир. С таким заявлением выступил уходящий с поста госсекретарь США Энтони Блинкен.

По его словам, для Владимира Путина любое прекращение огня воспринимается как шанс дать своим войскам передышку, переоснастить их и в нужный момент вновь начать атаку.

Блинкен отметил, что прекращение огня возможно только при условии, что будут соблюдены «фундаментальные требования».

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Ранее Блинкен заявил, что новый пакет военной помощи Украине от США рассчитан на 500 миллионов долларов. В него войдут боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, а также для беспилотников, артиллерийские снаряды 155 и 105 мм. В то же время госсекретарь вновь счёл Киев недостаточно реформированным для вступления в НАТО. По его словам, Украине предстоит продолжить реформы в военной сфере и усиливать демократические институты, чтобы снова вернуться к разговору о членстве страны в альянсе.

Марина Фещенко
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