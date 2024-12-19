У Байдена, чьи дни у власти сочтены, выдумали новое условие для мира на Украине
Блинкен заявил, что перемирие на Украине будет возможно лишь на условиях США
Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ roibu
Сначала Россия должна удовлетворить «основные требования», прежде чем на Украине может наступить мир. С таким заявлением выступил уходящий с поста госсекретарь США Энтони Блинкен.
По его словам, для Владимира Путина любое прекращение огня воспринимается как шанс дать своим войскам передышку, переоснастить их и в нужный момент вновь начать атаку.
Блинкен отметил, что прекращение огня возможно только при условии, что будут соблюдены «фундаментальные требования».
Ранее Блинкен заявил, что новый пакет военной помощи Украине от США рассчитан на 500 миллионов долларов. В него войдут боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, а также для беспилотников, артиллерийские снаряды 155 и 105 мм. В то же время госсекретарь вновь счёл Киев недостаточно реформированным для вступления в НАТО. По его словам, Украине предстоит продолжить реформы в военной сфере и усиливать демократические институты, чтобы снова вернуться к разговору о членстве страны в альянсе.