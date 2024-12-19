Блинкен вновь счёл Киев недостаточно реформированным для вступления в НАТО
Блинкен назвал путь реформ условием для вступления Украины в НАТО
Госсекретарь США Энтони Блинкен. Обложка © X / Secretary Antony Blinken
Американский госсекретарь Энтони Блинкен, выступая в Совете по международным отношениям США, заявил, что Украина должна и станет членом НАТО, однако для этого Киеву предстоит продолжить реформы в военной сфере и усиливать демократические институты.
По его словам Блинкена, для того чтобы Украина продолжила путь в НАТО, ей нужно делать «практические шаги».
«Я думаю, что для России это очень, очень сложно. Но с другой стороны, хорошо, если у нас будут вещи, которые будут полезны в любого рода переговорах», — отметил госсекретарь США.
Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что власти Киева не получат своё заветное приглашение в НАТО, а скорее потеряют треть своей территории в результате военного конфликта с Россией. По его словам, Украина не сможет выйти победителем в конфликте. Тем временем Владимир Зеленский, похоже, наконец-то начал осознавать неизбежное. Он заявил, что у Киева нет сил вернуть Крым и Донбасс.