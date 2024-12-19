Прямая линия — 2024
Убийство генерала Кириллова
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 декабря, 00:01

Блинкен вновь счёл Киев недостаточно реформированным для вступления в НАТО

Блинкен назвал путь реформ условием для вступления Украины в НАТО

Госсекретарь США Энтони Блинкен. Обложка © X / Secretary Antony Blinken

Госсекретарь США Энтони Блинкен. Обложка © X / Secretary Antony Blinken

Американский госсекретарь Энтони Блинкен, выступая в Совете по международным отношениям США, заявил, что Украина должна и станет членом НАТО, однако для этого Киеву предстоит продолжить реформы в военной сфере и усиливать демократические институты.

По его словам Блинкена, для того чтобы Украина продолжила путь в НАТО, ей нужно делать «практические шаги».

«Я думаю, что для России это очень, очень сложно. Но с другой стороны, хорошо, если у нас будут вещи, которые будут полезны в любого рода переговорах», — отметил госсекретарь США.

Генсек НАТО Рютте призвал страны Запада «меньше говорить о мире»
Генсек НАТО Рютте призвал страны Запада «меньше говорить о мире»

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что власти Киева не получат своё заветное приглашение в НАТО, а скорее потеряют треть своей территории в результате военного конфликта с Россией. По его словам, Украина не сможет выйти победителем в конфликте. Тем временем Владимир Зеленский, похоже, наконец-то начал осознавать неизбежное. Он заявил, что у Киева нет сил вернуть Крым и Донбасс.

Артём Гапоненко
  • Новости
  • Энтони Блинкен
  • НАТО
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar