Блинкен вновь счёл Киев недостаточно реформированным для вступления в НАТО

Американский госсекретарь Энтони Блинкен, выступая в Совете по международным отношениям США, заявил, что Украина должна и станет членом НАТО, однако для этого Киеву предстоит продолжить реформы в военной сфере и усиливать демократические институты.

По его словам Блинкена, для того чтобы Украина продолжила путь в НАТО, ей нужно делать «практические шаги».