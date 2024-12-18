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18 декабря, 19:24

Генсек НАТО Рютте призвал страны Запада «меньше говорить о мире»

Генсек НАТО Марк Рютте на пресс-конференции в Брюсселе объявил о начале работы командования альянса по координации поставок оружия на Украину, а также призвал страны Запада «меньше говорить о мире». Об этом сообщает ТАСС.

«Если мы сейчас будем обсуждать между собой, на что будет похоже мирное соглашение, мы сделаем это очень простым делом для русских. Они будут сидеть в креслах, слушать наши дискуссии и, покуривая сигары, будут смотреть видеотрансляции. Я не думаю, что это хорошо», — высказал он свою позицию.

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Сейчас, по мнению Рютте, важно сосредоточить все силы на военных поставках Украине и укрепить её позиции на боевых рубежах.

«Необходимо поставить Украину в позицию силы. Сейчас фронт движется на запад, а не на восток. Изменить это — наш главный приоритет», — заявил он.

Ранее генсек НАТО озвучил число погибших на Украине с начала военного конфликта. По словам Рютте, с февраля 2022 года сложили головы и получили ранения разной степени тяжести свыше миллиона украинцев.

Обложка ©

freepik.com / wirestock

Ольга Сливченко
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