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19 декабря, 03:51

«Продолжаете агонию Украины»: Ветеран армии США осудил генсека НАТО

Офицер США Дэвис раскритиковал генсека НАТО Рютте после встречи с Зеленским

Ветеран армии США Дэниел Дэвис выразил недовольство поступками Марка Рютте, находящимся во главе НАТО, после его встречи с Владимиром Зеленским в столице Бельгии. Дэвис поделился своими мыслями в социальной сети X.

«Вы только продлеваете агонию Украины и даете гарантии того, что ещё больше украинских мужчин принесут последнюю и окончательную жертву — без всякой выгоды для своей страны», — заявил Дэвис.

Таким образом он отреагировал на слова Рютте, который перед началом переговоров заявил о своей готовности обсуждать дополнительную поддержку Украины от альянса и назвал Зеленского другом. По мнению Дэвиса, поступки генсека «морально не вполне обоснованы». Также подполковник добавил, что для Рютте игра окончена как в военном, так и в политико-дипломатическом смысле.

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Ранее Марк Рютте впервые предложил использовать часть пенсионных и социальных фондов в Европе для поддержки оружейного производства, указав на необходимость военных расходов Североатлантического альянса превышать 3% от ВВП. Рютте отметил, что европейские страны тратят около четверти своих бюджетов на пенсии и социальные выплаты, и предложил направить часть этих денег на укрепление обороны.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Лия Мурадьян
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