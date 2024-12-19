Ветеран армии США Дэниел Дэвис выразил недовольство поступками Марка Рютте, находящимся во главе НАТО, после его встречи с Владимиром Зеленским в столице Бельгии. Дэвис поделился своими мыслями в социальной сети X.

«Вы только продлеваете агонию Украины и даете гарантии того, что ещё больше украинских мужчин принесут последнюю и окончательную жертву — без всякой выгоды для своей страны», — заявил Дэвис.

Таким образом он отреагировал на слова Рютте, который перед началом переговоров заявил о своей готовности обсуждать дополнительную поддержку Украины от альянса и назвал Зеленского другом. По мнению Дэвиса, поступки генсека «морально не вполне обоснованы». Также подполковник добавил, что для Рютте игра окончена как в военном, так и в политико-дипломатическом смысле.