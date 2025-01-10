Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 января, 07:39

Шериф Лос-Анджелеса сравнил последствия пожаров с ударом атомной бомбы

Сгоревший в Калифорнии дом актрисы и модели Кары Делевинь. Фото © ТАСС / AP/

Сгоревший в Калифорнии дом актрисы и модели Кары Делевинь. Фото © ТАСС / AP/

Шериф Лос-Анджелеса Роберт Луна сравнил последствия масштабных природных пожаров в Калифорнии со сбросом атомной бомбы. Слова Луны цитирует телеканал CNN.

«Шериф Лос-Анджелеса Роберт Луна заявил, что все выглядит так, будто «атомная бомба упала в этих районах», — говорится в сообщении телеканала.

Карма или расплата за грехи? Экстрасенс назвала реальную причину массовых пожаров в Лос-Анджелесе
Карма или расплата за грехи? Экстрасенс назвала реальную причину массовых пожаров в Лос-Анджелесе

Как сообщал Life.ru, 7 января на западе Лос-Анджелеса разбушевался лесной пожар, который разросся на тысячи квадратных километров. Сейчас в Калифорнии объявлен режим ЧС, горят дома голливудских актёров. Действующий президент США Джо Байден подвергся критике из-за бездействия на фоне стихийного бедствия в Лос-Анджелесе. Чего только стоит видео с пожарными, которым приходится тушить огонь с помощью женских сумок. По данным аналитиков, ущерб от пожаров в Калифорнии увеличился до $135—150 млрд (до 15 трлн рублей). Жертвами стихии уже стали семь человек.

Звёздные погорельцы. Кому из богатых россиян не повезло в полыхающем Лос-Анджелесе
Звёздные погорельцы. Кому из богатых россиян не повезло в полыхающем Лос-Анджелесе
Александра Вишнякова
  • Новости
  • США
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar