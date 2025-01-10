Шериф Лос-Анджелеса сравнил последствия пожаров с ударом атомной бомбы
Сгоревший в Калифорнии дом актрисы и модели Кары Делевинь. Фото © ТАСС / AP/
Шериф Лос-Анджелеса Роберт Луна сравнил последствия масштабных природных пожаров в Калифорнии со сбросом атомной бомбы. Слова Луны цитирует телеканал CNN.
«Шериф Лос-Анджелеса Роберт Луна заявил, что все выглядит так, будто «атомная бомба упала в этих районах», — говорится в сообщении телеканала.
Как сообщал Life.ru, 7 января на западе Лос-Анджелеса разбушевался лесной пожар, который разросся на тысячи квадратных километров. Сейчас в Калифорнии объявлен режим ЧС, горят дома голливудских актёров. Действующий президент США Джо Байден подвергся критике из-за бездействия на фоне стихийного бедствия в Лос-Анджелесе. Чего только стоит видео с пожарными, которым приходится тушить огонь с помощью женских сумок. По данным аналитиков, ущерб от пожаров в Калифорнии увеличился до $135—150 млрд (до 15 трлн рублей). Жертвами стихии уже стали семь человек.