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Регион
10 января, 00:49

Американцев возмутило видео, как пожарные сумками тушат огонь в Лос-Анджелесе

В американском сегменте соцсетей появилось видео, как пожарная служба Лос-Анджелеса набирает воду в сумки, чтобы потушить пожар. Эти кадры вызвали волну негодования среди местных жителей, в итоге ролик стал самым обсуждаемым в западном сегменте.

В Лос-Анджелесе тушат пожар сумками с водой. Видео © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской)/LiveStormChaser

«Лос-Анджелес — второй по численности город в самой зажиточной стране мира, а его пожарная служба борется с огнём, используя дамские сумочки. Невероятно. Это должно быть шутка, правда? Вы когда-то видели нечто подобное?» — возмущаются пользователи в ответах.

Некоторые жители считают, что таким образом пожарные стараются быстро ликвидировать новый очаг возгорания, избегая раскатывания шлангов и потери времени. Есть и те, кто ставит под сомнение достоверность видео и полагает, что такое не может быть реальностью.

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Life.ru сообщал, что 7 января на западе Лос-Анджелеса вспыхнул лесной пожар, который охватил тысячи квадратных километров. В Калифорнии введено чрезвычайное положение. Действующий президент США Джо Байден оказался под огнем критики за отсутствие реакции на стихийное бедствие. В то же время миллиардер Илон Маск обвинил местные власти в безответственности. Согласно предварительным оценкам, ущерб превысил 52 миллиарда долларов.

Обложка ©

Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской)/LiveStormChaser

Лия Мурадьян
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