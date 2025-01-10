Американцев возмутило видео, как пожарные сумками тушат огонь в Лос-Анджелесе

В американском сегменте соцсетей появилось видео, как пожарная служба Лос-Анджелеса набирает воду в сумки, чтобы потушить пожар. Эти кадры вызвали волну негодования среди местных жителей, в итоге ролик стал самым обсуждаемым в западном сегменте.

В Лос-Анджелесе тушат пожар сумками с водой. Видео © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской)/LiveStormChaser

«Лос-Анджелес — второй по численности город в самой зажиточной стране мира, а его пожарная служба борется с огнём, используя дамские сумочки. Невероятно. Это должно быть шутка, правда? Вы когда-то видели нечто подобное?» — возмущаются пользователи в ответах.