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9 января, 14:46

«Малибу уже не существует»: Россиянин разведал обстановку в охваченном огнём Лос-Анджелесе

Русский житель Калифорнии: Малибу почти сгорел, огонь уже подбирается к холмам

В Лос-Анджелесе лесные пожары практически уничтожили прибрежный город Малибу, огонь уже близок к Голливудским холмам. Об этом сообщил россиянин Егор Ушков, который живёт в США. По его словам, люди «сидят на чемоданах», потому что пламя в любой момент может добраться и до них.

«В городе пожары везде, очень страшно. В моём районе буквально два часа назад загорелись Голливудские холмы, рядом с голливудской вывеской, буквами, мы видели пожар собственными глазами. Голливудские холмы горят, стараются тушить, пролетают вертолёты, но только тушат, но очаг опять воспламеняется. Очень сильно горит район Санта-Моника и Малибу. Последний сгорел практически весь», — рассказал он в беседе с «Газетой.Ru».

Ушаков сообщил, что в городе сильный ветер, который затрудняет работу пожарных. В некоторых частях города по-прежнему отсутствует электричество. Он также отметил, что в связи с пожарами была объявлена эвакуация, и жители могут направляться в специальные пункты, где им окажут помощь с питанием, ночлегом и первой медицинской помощью. В городе нет паники или хаоса, однако жители самого дорогого района, расположенного на холмах, стоят в пробках, пытаясь покинуть опасный район.

Бену Аффлеку пришлось вернуться к бывшей из-за пожара в Лос-Анджелесе
Бену Аффлеку пришлось вернуться к бывшей из-за пожара в Лос-Анджелесе

Как сообщал Life.ru, 7 января на западе Лос-Анджелеса разбушевался лесной пожар, который разросся на тысячи квадратных километров. Сейчас в Калифорнии объявлен режим ЧС. Действующий президент США Джо Байден подвергся критике из-за бездействия на фоне стихийного бедствия в Лос-Анджелесе. А миллиардер Илон Маск обвинил местные власти в халатности. По предварительным данным, ущерб составил уже более 52 миллиарда долларов.

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Kandinsky / Life.ru

Александра Мышляева
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