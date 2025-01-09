«Малибу уже не существует»: Россиянин разведал обстановку в охваченном огнём Лос-Анджелесе

В Лос-Анджелесе лесные пожары практически уничтожили прибрежный город Малибу, огонь уже близок к Голливудским холмам. Об этом сообщил россиянин Егор Ушков, который живёт в США. По его словам, люди «сидят на чемоданах», потому что пламя в любой момент может добраться и до них.

«В городе пожары везде, очень страшно. В моём районе буквально два часа назад загорелись Голливудские холмы, рядом с голливудской вывеской, буквами, мы видели пожар собственными глазами. Голливудские холмы горят, стараются тушить, пролетают вертолёты, но только тушат, но очаг опять воспламеняется. Очень сильно горит район Санта-Моника и Малибу. Последний сгорел практически весь», — рассказал он в беседе с «Газетой.Ru».