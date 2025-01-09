Бену Аффлеку пришлось вернуться к бывшей из-за пожара в Лос-Анджелесе
Бен Аффлек эвакуировался от пожара в дом экс-супруги Дженнифер Гарнер
Актёр Бен Аффлек был вынужден переехать к своей бывшей супруге Дженнифер Гарнер из-за разрушительных лесных пожаров в Лос-Анджелесе, сообщает TMZ. Экс-возлюбленный певицы Дженнифер Лопес эвакуировался из своего жилища стоимостью 20 миллионов долларов, которое вот-вот превратится в гору пепла.
Бен Аффлек является одним из многих звёздных представителей, проживающих в элитном районе Пасифик-Палисейдс, который располагается между Санта-Моникой и Малибу. Именно там разразились пожары, которые разрушили сотни домов. Уже более 30 тысяч жителей, включая таких звёзд, как Риз Уизерспун, Том Хэнкс и Стивен Спилберг, были вынуждены эвакуироваться. Кроме того, по данным издания, пожары уже разрушили особняк Пэрис Хилтон на побережье Малибу.
Напомним, 7 января на западе Лос-Анджелеса разразились пожары. Вскоре там объявили обязательную эвакуацию для жителей района Пасифик-Палисейдс. За сутки площадь пожара увеличилась до 13,44 квадратных километра. Дома многих голливудских знаменитостей сгорели, включая особняк сына Джо Байдена. Свою виллу покинул и российский певец Алексей Воробьёв. В регионе действует режим ЧС. По предварительным данным, ущерб от лесных пожаров в районе Лос-Анджелеса составляет не менее 52 миллиардов долларов.
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