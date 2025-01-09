Бену Аффлеку пришлось вернуться к бывшей из-за пожара в Лос-Анджелесе

Актёр Бен Аффлек был вынужден переехать к своей бывшей супруге Дженнифер Гарнер из-за разрушительных лесных пожаров в Лос-Анджелесе, сообщает TMZ. Экс-возлюбленный певицы Дженнифер Лопес эвакуировался из своего жилища стоимостью 20 миллионов долларов, которое вот-вот превратится в гору пепла.

Бен Аффлек является одним из многих звёздных представителей, проживающих в элитном районе Пасифик-Палисейдс, который располагается между Санта-Моникой и Малибу. Именно там разразились пожары, которые разрушили сотни домов. Уже более 30 тысяч жителей, включая таких звёзд, как Риз Уизерспун, Том Хэнкс и Стивен Спилберг, были вынуждены эвакуироваться. Кроме того, по данным издания, пожары уже разрушили особняк Пэрис Хилтон на побережье Малибу.