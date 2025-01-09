«Главное – пёсик со мной»: Алексей Воробьёв эвакуировался из своего дома в Лос-Анджелесе

Певец Алексей Воробьёв вместе с собакой Моцартом вынужден был покинуть свою виллу в Лос-Анджелесе, приобретённую в 2021 году, из-за угрозы пожара, охватившего США. Артист поделился этой новостью в социальных сетях. Воробьёв долго не хотел уезжать, даже поливал территорию вокруг своего дома водой из гидранта, но в итоге понял, что «сражаться со стихией бесполезно».