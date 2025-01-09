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9 января, 11:41

«Главное – пёсик со мной»: Алексей Воробьёв эвакуировался из своего дома в Лос-Анджелесе

Певец Алексей Воробьев эвакуировался со своей виллы в Лос-Анджелесе из-за пожара

Певец Алексей Воробьёв вместе с собакой Моцартом вынужден был покинуть свою виллу в Лос-Анджелесе, приобретённую в 2021 году, из-за угрозы пожара, охватившего США. Артист поделился этой новостью в социальных сетях. Воробьёв долго не хотел уезжать, даже поливал территорию вокруг своего дома водой из гидранта, но в итоге понял, что «сражаться со стихией бесполезно».

Воробьёв эвакуировался со своей виллы Лос-Анджелесе.© Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / mr.alexsparrow

«Мы были вынуждены эвакуироваться. Самое главное – пёсик со мной. Это единственное из-за чего я переживал, когда увидел огонь», — сказал певец.

Позже он опубликовал сторис, в которой рассказал, что временно перебрался в отель.

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Напомним, 7 января в западной части Лос-Анджелеса начался лесной пожар, который распространился из-за сильного ветра. Власти объявили обязательную эвакуацию для жителей района Пасифик-Палисейдс. К 8 января площадь пожара увеличилась до 13,44 квадратных километра. Американские аналитики уже назвали бедствие самым разрушительным в истории Калифорнии. Дома многих голливудских знаменитостей сгорели. В регионе действует режим ЧС. Миллиардер Илон Маск обвинил местные власти в халатности. По предварительным данным, ущерб от лесных пожаров в районе Лос-Анджелеса составляет 52 — 57 миллиардов долларов.

Обложка ©

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / mr.alexsparrow

Александра Мышляева
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