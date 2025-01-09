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Регион
9 января, 10:48

«Лос-Анджелес в огне, и это ужасно»: Певец Моби записал видео из эпицентра пожара

Певец Моби показал охваченное заревом и дымом небо над Лос-Анджелесом

Американский певец, композитор Ричард Мелвилл Холл, известный под псевдонимом Моби, записал видеообращение, в котором признался, что ему придётся эвакуироваться из зоны бедствия в Калифорнии, где лесные пожары начали угрожать жилым кварталам. На кадрах видно, что небо за его спиной превратилось в сплошное зарево.

Моби рассказал о пожаре в Калифорнии. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / moby

«Лос-Анжелес в огне, и это ужасно. Я надеюсь, что все останутся живы и будут в безопасности. Пока ещё я не эвакуировался, но вы можете видеть огонь там за холмами. Я хочу выразить благодарность всем работникам спасательных служб», — говорит на видео музыкант.

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Напомним, 7 января в западной части Лос-Анджелеса начался лесной пожар, который усилился под воздействием ветра. Власти объявили обязательную эвакуацию для жителей района Пасифик-Палисейдс. Уже 8 января площадь возгорания выросла до 13,44 квадратных километров. По предварительным оценкам, ущерб от лесных пожаров в районе Лос-Анджелеса достигает 57 миллиардов долларов. Американские аналитики уже назвали бедствие самым разрушительным в истории Калифорнии. В регионе действует режим ЧС. Миллиардер Илон Маск возложил вину за пожары на местные власти.

Обложка ©

Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / moby

Татьяна Миссуми
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