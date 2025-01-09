«Лос-Анджелес в огне, и это ужасно»: Певец Моби записал видео из эпицентра пожара

Американский певец, композитор Ричард Мелвилл Холл, известный под псевдонимом Моби, записал видеообращение, в котором признался, что ему придётся эвакуироваться из зоны бедствия в Калифорнии, где лесные пожары начали угрожать жилым кварталам. На кадрах видно, что небо за его спиной превратилось в сплошное зарево.

«Лос-Анжелес в огне, и это ужасно. Я надеюсь, что все останутся живы и будут в безопасности. Пока ещё я не эвакуировался, но вы можете видеть огонь там за холмами. Я хочу выразить благодарность всем работникам спасательных служб», — говорит на видео музыкант.