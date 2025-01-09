Одни руины: Разрушительный пожар лишил сына Байдена роскошного особняка в Малибу

Жильё Байден делил со своей женой Мелиссой Коэн. От роскошного дома с тремя пальмами, тремя ванными комнатами и панорамным видом на Тихий океан ничего не осталось. Сын президента снимал особняк за 15,8 тысячи долларов в месяц (примерно 1,6 миллиона рублей). Сам Хантер Байден инцидент пока не прокомментировал.