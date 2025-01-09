Одни руины: Разрушительный пожар лишил сына Байдена роскошного особняка в Малибу
В Малибу из-за пожаров сгорел дом сына Джо Байдена стоимостью $4 миллиона
В Малибу дотла сгорел дом сына действующего президента США Джо Байдена. Особняк 54-летнего Хантера Байдена, стоимостью четыре миллиона долларов, пострадал из-за сильнейших пожаров.
Жильё Байден делил со своей женой Мелиссой Коэн. От роскошного дома с тремя пальмами, тремя ванными комнатами и панорамным видом на Тихий океан ничего не осталось. Сын президента снимал особняк за 15,8 тысячи долларов в месяц (примерно 1,6 миллиона рублей). Сам Хантер Байден инцидент пока не прокомментировал.
Напомним, что 7 января в западной части Лос-Анджелеса разгорелся лесной пожар, который усилился из-за сильного ветра. Власти объявили обязательную эвакуацию для района Пасифик-Палисейдс, где проживают многие известные личности. К 9 января площадь возгорания достигла 10 тысяч гектаров. В Калифорнии был введён режим чрезвычайной ситуации. В четверг на Голливудских холмах вспыхнул новый пожар, угрожая таким объектам, как Hollywood Bowl и Аллея славы. Эксперты оценивают ущерб от пожаров в Лос-Анджелесе более чем в 50 миллиардов долларов.
ТАСС / ZUMA