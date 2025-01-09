Маск выступил за отставку губернатора Калифорнии на фоне пожирающих Голливуд пожаров
Маск призвал к отставке губернатора Калифорнии Ньюсома из-за лесных пожаров
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Американский предприниматель Илон Маск выступил за отставку губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома из-за ситуации со смертоносными пожарами, которые бушуют в Лос-Анджелесе. Своё мнение он выразил в соцсети X.
«Безусловно», — ответил Маск на пост одного из пользователей, который написал, что пришла пора проголосовать за отставку губернатора. В обществе укрепляется мнение, что Ньюсом подвёл штат на многих уровнях.
Напомним, 7 января в западной части Лос-Анджелеса начался лесной пожар, который усилился под воздействием ветра. Власти объявили обязательную эвакуацию для района Пасифик-Палисейдс, где живут многие голливудские знаменитости. К 9 января площадь возгорания увеличилась до 10 тысяч гектаров. В Калифорнии введён режим масштабного бедствия. В четверг на Голливудских холмах вспыхнул новый пожар, который угрожает Hollywood Bowl и Аллее славы. Эксперты оценили ущерб от пожаров в Лос-Анджелесе в более чем $50 млрд.