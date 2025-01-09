Маск выступил за отставку губернатора Калифорнии на фоне пожирающих Голливуд пожаров

Американский предприниматель Илон Маск выступил за отставку губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома из-за ситуации со смертоносными пожарами, которые бушуют в Лос-Анджелесе. Своё мнение он выразил в соцсети X.

«Безусловно», — ответил Маск на пост одного из пользователей, который написал, что пришла пора проголосовать за отставку губернатора. В обществе укрепляется мнение, что Ньюсом подвёл штат на многих уровнях.