Сын Трампа нашёл связь между Украиной и пожарами в Калифорнии

Сын избранного президента США Дональда Трампа связал трудности с тушением масштабных пожаров в Калифорнии с Украиной. Дональд Трамп-младший напомнил, что пожарная служба Лос-Анджелеса ранее отправила своё оборудование Киеву.

«О, глядите, конечно же, пожарная служба Лос-Анджелеса пожертвовала часть своих припасов Украине», — написал Трамп-младший на своей странице в соцсети X (ранее Twitter), комментируя заголовки СМИ о помощи Киеву.

Бизнесмен и сторонник Дональда Трампа Илон Маск репостнул эту, а также другие записи, где критиковала помощь Украине со стороны американских пожарных.

Сам будущий глава Белого дома обвинил в пожарах пока ещё действующего президента США Джо Байдена и губернатора штата Калифорния Гэвина Ньюсома.

«Пожары в Лос-Анджелесе могут оказаться, в долларовом эквиваленте, самыми страшными в истории нашей страны. Пусть это послужит и будет символом вопиющей некомпетентности и неумелого управления дуэта Байдена/Ньюсома», — написал Трамп-старший в соцсети Truth Social.