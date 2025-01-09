В Лос-Анджелесе сгорели дома Энтони Хопкинса и актрисы из «Сплетницы»
Энтони Хопкинс и Лейтон Мистер. Фото © ТАСС / ZUMA, Collin Xavier / Image Press Agency / ABACA
Недвижимость ряда знаменитых голливудских актёров была уничтожена в результате пожаров в Лос-Анджелесе, сообщает издание Page Six. На сайте были опубликованы фотографии сгоревших зданий.
В частности, сгорел шикарный дом Адама Броди и Лейтон Мистер, оценённый в 6,5 миллиона долларов. Анна Фэрис оказалась ещё одной селебрити, потерявшей свой дорогой особняк из-за огня. А ещё жилище Энтони Хопкинса в районе Пасифик-Палисейдс превратилось в кучу развалин после пожара.
Согласно информации издания, пострадали также жилища актёров Майлза Теллера, Юджина Леви, Билли Кристала, Джона Гудмена, Кэмерона Мэтисона и Кэри Элвеса.
По материалам агентства Associated Press, больше шести школ были повреждены или разрушены в результате этих пожаров. В частности, среди них оказалась Палисейдс-Чартер, хорошо известная по разным голливудским фильмам, включая хоррор 1976 года «Кэрри» и сериал «Волчонок».
7 января в западной части Лос-Анджелеса разразился лесной пожар, который стал интенсивнее из-за сильного ветра. Власти приняли решение о принудительной эвакуации для жителей Пасифик-Палисейдс. Спустя день площадь возгорания достигла 13,44 кв. км. Огонь особенно активно распространялся вдоль побережья от Санта-Моники до Малибу, где расположены одни из самых дорогих в стране жилых объектов. Среди тех, кто пострадал от стихии, оказалась и известная актриса и модель Пэрис Хилтон. Ущерб от пожаров в Лос-Анджелесе уже превысил $50 млрд.