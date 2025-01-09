В Лос-Анджелесе сгорели дома Энтони Хопкинса и актрисы из «Сплетницы»

Недвижимость ряда знаменитых голливудских актёров была уничтожена в результате пожаров в Лос-Анджелесе, сообщает издание Page Six. На сайте были опубликованы фотографии сгоревших зданий.

В частности, сгорел шикарный дом Адама Броди и Лейтон Мистер, оценённый в 6,5 миллиона долларов. Анна Фэрис оказалась ещё одной селебрити, потерявшей свой дорогой особняк из-за огня. А ещё жилище Энтони Хопкинса в районе Пасифик-Палисейдс превратилось в кучу развалин после пожара.

Согласно информации издания, пострадали также жилища актёров Майлза Теллера, Юджина Леви, Билли Кристала, Джона Гудмена, Кэмерона Мэтисона и Кэри Элвеса.