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9 января, 09:38

В Лос-Анджелесе сгорели дома Энтони Хопкинса и актрисы из «Сплетницы»

Энтони Хопкинс и Лейтон Мистер. Фото © ТАСС / ZUMA, Collin Xavier / Image Press Agency / ABACA

Энтони Хопкинс и Лейтон Мистер. Фото © ТАСС / ZUMA, Collin Xavier / Image Press Agency / ABACA

Недвижимость ряда знаменитых голливудских актёров была уничтожена в результате пожаров в Лос-Анджелесе, сообщает издание Page Six. На сайте были опубликованы фотографии сгоревших зданий.

В частности, сгорел шикарный дом Адама Броди и Лейтон Мистер, оценённый в 6,5 миллиона долларов. Анна Фэрис оказалась ещё одной селебрити, потерявшей свой дорогой особняк из-за огня. А ещё жилище Энтони Хопкинса в районе Пасифик-Палисейдс превратилось в кучу развалин после пожара.

Согласно информации издания, пострадали также жилища актёров Майлза Теллера, Юджина Леви, Билли Кристала, Джона Гудмена, Кэмерона Мэтисона и Кэри Элвеса.

По материалам агентства Associated Press, больше шести школ были повреждены или разрушены в результате этих пожаров. В частности, среди них оказалась Палисейдс-Чартер, хорошо известная по разным голливудским фильмам, включая хоррор 1976 года «Кэрри» и сериал «Волчонок».

Пожары в Лос-Анджелесе уничтожили дом за $5 млн, хозяину пришлось лишь наблюдать
Пожары в Лос-Анджелесе уничтожили дом за $5 млн, хозяину пришлось лишь наблюдать

7 января в западной части Лос-Анджелеса разразился лесной пожар, который стал интенсивнее из-за сильного ветра. Власти приняли решение о принудительной эвакуации для жителей Пасифик-Палисейдс. Спустя день площадь возгорания достигла 13,44 кв. км. Огонь особенно активно распространялся вдоль побережья от Санта-Моники до Малибу, где расположены одни из самых дорогих в стране жилых объектов. Среди тех, кто пострадал от стихии, оказалась и известная актриса и модель Пэрис Хилтон. Ущерб от пожаров в Лос-Анджелесе уже превысил $50 млрд.

Николь Вербер
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