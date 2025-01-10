Число погибших в пожарах в Лос-Анджелесе достигло семи человек

Число погибших в результате природных пожаров в районе Лос-Анджелеса в Калифорнии возросло до семи человек. Об этом сообщает телеканал CBS News.

Два человека погибли при пожаре в Палисейдс, заявила на брифинге начальник пожарной охраны Лос-Анджелеса Кристин Кроули.