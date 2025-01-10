Число погибших в пожарах в Лос-Анджелесе достигло семи человек
Число погибших в результате природных пожаров в районе Лос-Анджелеса в Калифорнии возросло до семи человек. Об этом сообщает телеканал CBS News.
Два человека погибли при пожаре в Палисейдс, заявила на брифинге начальник пожарной охраны Лос-Анджелеса Кристин Кроули.
Президент США Джо Байден заявил о дополнительной помощи Калифорнии. Планируются отправка федеральных пожарных и самолётов для борьбы с огнём. Федеральное правительство полностью покроет затраты на восстановление после пожаров. Финансирование направят на уничтожение мусора, установку временного жилья, оплату труда спасателей и защиту жизни и имущества.
Напомним, пожар в западной части Лос-Анджелеса начался 7 января. Увеличение его масштаба произошло из-за ветра, вызвав обязательную эвакуацию жителей Пасифик-Палисейдс. Сейчас в Калифорнии возник новый очаг возгорания, угрожающий Hollywood Bowl и Аллее славы.
Midjourney / Life.ru