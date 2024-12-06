Люся Чеботина потеряла голос перед концертом, но не разочаровала фанатов
Люся Чеботина для своих соцсетей. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / lusia_chebotina
Российская певица Люся Чеботина столкнулась с неожиданной проблемой перед своим сольным концертом — у неё пропал голос из-за сильного волнения. Об этом она рассказала в интервью телеграм-каналу «Звездач».
За час до начала шоу, к которому артистка усердно готовилась, она обнаружила, что не может петь. Чеботина объяснила, что подготовка к концерту шла в ускоренном темпе — всего 42 дня, что является рекордом для таких мероприятий. «Моя команда в меня верила больше, чем я», — призналась певица.
Несмотря на потерю голоса, Чеботина всё же вышла на сцену и провела концерт. Однако избежать мелких недочётов из-за волнения не удалось. «Были моменты, когда звук не так отстроен, или трек запустили не вовремя. Сегодня таких ошибок было действительно много», — поделилась она.
Тем не менее, зрители остались довольны выступлением. По словам присутствующих, они не заметили проблем, на которые обратила внимание сама Люся.
В 2024 году Чеботина подтвердила свою популярность, став одной из самых прослушиваемых российских артисток на платформе «Звук». Её музыка продолжает завоёвывать сердца слушателей, а новые проекты укрепляют её позиции на эстраде.
Кроме того, певица не боится творческих экспериментов. Недавно она представила песню, вдохновлённую её опытом полугодовой терапии. Эта композиция стала частью искреннего диалога со слушателями и вызвала бурное обсуждение. Чеботина призналась, что такие личные работы помогают ей находить отклик у публики.
Чеботина также недавно затронула тему других трудностей, с которыми сталкиваются артисты на сцене. Она раскритиковала инициативу о запрете откровенных костюмов для исполнителей, назвав это ненужным ограничением. «Жарко бывает на сцене и <...> тяжело работать, танцуя и исполняя песни и материал вживую... Физически бывает настолько тяжело, что можно потерять сознание. Меня как раз уносили со сцены [по этой причине]», — рассказала певица. Она отметила, что в случае принятия такого закона ей, возможно, придётся либо уйти со сцены, либо выступать на улице в шубе, просто стоя у стойки микрофона.
Ранее Григорий Лепс признался поклонникам в серьёзных проблемах с голосом, которые заставили его временно отказаться от выступлений. Артист поделился подробностями о состоянии здоровья и планах на восстановление.