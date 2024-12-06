Люся Чеботина потеряла голос перед концертом, но не разочаровала фанатов

Российская певица Люся Чеботина столкнулась с неожиданной проблемой перед своим сольным концертом — у неё пропал голос из-за сильного волнения. Об этом она рассказала в интервью телеграм-каналу «Звездач».

За час до начала шоу, к которому артистка усердно готовилась, она обнаружила, что не может петь. Чеботина объяснила, что подготовка к концерту шла в ускоренном темпе — всего 42 дня, что является рекордом для таких мероприятий. «Моя команда в меня верила больше, чем я», — призналась певица.

Несмотря на потерю голоса, Чеботина всё же вышла на сцену и провела концерт. Однако избежать мелких недочётов из-за волнения не удалось. «Были моменты, когда звук не так отстроен, или трек запустили не вовремя. Сегодня таких ошибок было действительно много», — поделилась она.

Тем не менее, зрители остались довольны выступлением. По словам присутствующих, они не заметили проблем, на которые обратила внимание сама Люся.

В 2024 году Чеботина подтвердила свою популярность, став одной из самых прослушиваемых российских артисток на платформе «Звук». Её музыка продолжает завоёвывать сердца слушателей, а новые проекты укрепляют её позиции на эстраде​.

Кроме того, певица не боится творческих экспериментов. Недавно она представила песню, вдохновлённую её опытом полугодовой терапии. Эта композиция стала частью искреннего диалога со слушателями и вызвала бурное обсуждение. Чеботина призналась, что такие личные работы помогают ей находить отклик у публики​.

Чеботина также недавно затронула тему других трудностей, с которыми сталкиваются артисты на сцене. Она раскритиковала инициативу о запрете откровенных костюмов для исполнителей, назвав это ненужным ограничением. «Жарко бывает на сцене и <...> тяжело работать, танцуя и исполняя песни и материал вживую... Физически бывает настолько тяжело, что можно потерять сознание. Меня как раз уносили со сцены [по этой причине]», — рассказала певица. Она отметила, что в случае принятия такого закона ей, возможно, придётся либо уйти со сцены, либо выступать на улице в шубе, просто стоя у стойки микрофона.