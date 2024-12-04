«У меня плохие новости»: Григорий Лепс заявил о серьёзной проблеме с голосом

Известный российский певец Григорий Лепс столкнулся с серьёзными проблемами с голосом из-за насыщенного гастрольного графика. Артист признался, что его голосовой аппарат нуждается в восстановлении, так как декабрь обещает быть загруженным месяцем с множеством выступлений. Об этом сообщает сайт MK.ru.

Лепс, которому недавно исполнилось 62 года, отметил, что такие проблемы периодически возникают у всех артистов, работающих живьём. Он уже обратился за помощью к специалистам и активно работает над восстановлением голоса. «Плохие новости — не очень хорошо работает голосовой аппарат, потому что очень много работы. Сейчас я пытаюсь его усиленно восстановить» — поделился артист.

Ранее Лепс уже имел опыт восстановления голоса, включая операции на связках во Франции. Сейчас в его райдер входит обязательное присутствие врача на всех концертах.

Помимо профессиональных забот, Григорий Лепс активно занимается поддержанием физической формы. Он регулярно посещает тренажёрный зал, по его словам, спорт помогает ему сохранять бодрость и свежесть.

Личная жизнь артиста также привлекает внимание. Лепс встречается с 18-летней студенткой Авророй, которая учится в Лондоне. Певец признался, что не планирует кардинально менять внешность ради отношений, хотя уже пересадил волосы. Несмотря на трудности, Лепс сохраняет оптимизм и продолжает работать над новыми проектами.