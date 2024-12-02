«Очень мило и дорого»: Григорий Лепс рассказал, как его радует молодая возлюбленная

На премьере клипа Филиппа Киркорова «Чёрная пантера» Григорий Лепс поделился с журналистами подробностями отношений с 18-летней невестой Авророй Кибой, сообщает издание The Voice. Известный певец, редко появляющийся на светских мероприятиях из-за своей любви к домашнему уюту, не смог пропустить приглашение друга и коллеги.

Лепс рассказал, что Аврора, которая сейчас живёт в Лондоне, умеет радовать его подарками. «Она делает это довольно мило, аккуратно и дорого», — отметил артист. Среди презентов, которые особенно порадовали певца, оказались красивая посуда и хрусталь.

Лепс уже подготовил новогодние подарки для своих близких и молодой избранницы. Сам певец считает, что выбор интересных вещей для женщин сегодня огромен: представительницы прекрасного пола будут рады как брендовой сумке, так и дорогим украшениям.

Несмотря на 44-летнюю разницу в возрасте, отношения пары развиваются гармонично. Предположительно, предложение руки и сердца Лепс сделал Авроре весной 2024 года. Григорий Лепс утверждает, что с появлением молодой избранницы его привычки не изменились. Он всегда уделял особое внимание своему внешнему виду и продолжает регулярно заниматься спортом, проводя каждый день в фитнес-зале.

Впервые пара появилась на публике во время Международного экономического форума в Санкт-Петербурге. Позже они вместе посетили церемонию вручения премии Муз-ТВ в Москве, где их совместный выход не остался незамеченным. Эти события стали поводом для множества спекуляций и обсуждений в интернет-сообществах.

Фанаты активно делятся своими мнениями об этом союзе, многие открыто выражают удивление и недоумение по поводу столь значительной разницы в возрасте. Однако сам Лепс, похоже, не обращает внимания на критику и продолжает наслаждаться обществом своей молодой спутницы.