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Регион
10 января, 08:14

Ущерб от пожаров в Калифорнии оценили в астрономические 150 миллиардов

AccuWeather: Ущерб от пожаров в Калифорнии может достигнуть 150 млрд долларов

Сумма предварительного ущерба от мощнейшего лесного пожара в штате Калифорния выросла до 135-150 миллиардов долларов. Такую оценку приводит представитель сервиса наблюдения за погодой AccuWeather Билл Уэйделл.

«AccuWeather увеличила предварительную оценку общего ущерба и экономических потерь от природных пожаров на юге Калифорнии до ошеломительных 135-150 миллиардов долларов», — написал он в соцсети X.

Ранее ущерб оценивался в 50 миллиардов долларов.

Представитель AccuWeather уточнил, что синоптики прогнозируют сильный ветер и повышенный риск пожаров в регионе на следующей неделе.

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В части Лос-Анджелеса введут комендантский час из-за адского пожара

Пожар на западе Лос-Анджелеса начался 7 января. Для жителей элитного района Пасифик-Палисейдс, где проживают многие знаменитости, в том числе россияне, объявлена обязательная эвакуация. Предварительно, жертвами стихийного бедствия стали 10 человек. В Лос-Анджелесе огонь уничтожил свыше 10 тысяч строений. Пламя охватило площадь более 14 тысяч гектаров. Без электричества остаются около 400 тысяч жителей Калифорнии. В Лос-Анджелесе введут комендантский час.

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Shutterstock / FOTODOM / Toa55

Никита Никонов
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