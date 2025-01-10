Ущерб от пожаров в Калифорнии оценили в астрономические 150 миллиардов

Сумма предварительного ущерба от мощнейшего лесного пожара в штате Калифорния выросла до 135-150 миллиардов долларов. Такую оценку приводит представитель сервиса наблюдения за погодой AccuWeather Билл Уэйделл.

«AccuWeather увеличила предварительную оценку общего ущерба и экономических потерь от природных пожаров на юге Калифорнии до ошеломительных 135-150 миллиардов долларов», — написал он в соцсети X.