Пожирающий Голливуд смертоносный пожар оказался делом рук поджигателя, его поймали

Сотрудники полиции округа Лос-Анджелес задержали подозреваемого в поджоге, который мог стать причиной разрушительного пожара «Кеннет», унёсшего жизни уже 10 человек. Об этом сообщает NewsNation.

Фигурант дела о поджоге сейчас находится под стражей. По сведениям журналистов, задержать его помогли местные жители. Окружной прокурор города Нейтан Хохман объявил в эфире, что вероятному поджигателю может грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы в случае признания виновным.