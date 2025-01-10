Пожирающий Голливуд смертоносный пожар оказался делом рук поджигателя, его поймали
Задержан один из вероятных виновников разрушительного пожара в Лос-Анджелесе
Сотрудники полиции округа Лос-Анджелес задержали подозреваемого в поджоге, который мог стать причиной разрушительного пожара «Кеннет», унёсшего жизни уже 10 человек. Об этом сообщает NewsNation.
Фигурант дела о поджоге сейчас находится под стражей. По сведениям журналистов, задержать его помогли местные жители. Окружной прокурор города Нейтан Хохман объявил в эфире, что вероятному поджигателю может грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы в случае признания виновным.
Как уже писал Life.ru, 7 января в западной части Лос-Анджелеса начался лесной пожар, который усилился под воздействием ветра. Власти объявили обязательную эвакуацию для района Пасифик-Палисейдс, где живут многие голливудские знаменитости. К 9 января площадь возгорания увеличилась до 10 тысяч гектаров. В Калифорнии введён режим масштабного бедствия. В четверг на Голливудских холмах вспыхнул новый пожар, который угрожает Hollywood Bowl и Аллее славы. Ущерб от пожаров в Лос-Анджелесе оценивается в более чем $50 млрд.
Midjourney / Life.ru