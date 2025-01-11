Уже 11 человек погибли в результате чудовищных пожаров в Лос-Анджелесе

Уже 11 человек погибли в результате чудовищных лесных пожаров, охвативших округ Лос-Анджелес в американском штате Калифорния. Об этом сообщила телекомпания CNN.

Пять человек стали жертвами огня в Пэлисейдс, ещё шесть — в Итоне. Без электроэнергии из-за стихийного бедствия в Калифорнии остаются 169 тысяч потребителей.