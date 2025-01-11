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11 января, 05:41

Уже 11 человек погибли в результате чудовищных пожаров в Лос-Анджелесе

Пожары в Лос-Анджелесе. Фото © X / thinktankfranks

Пожары в Лос-Анджелесе. Фото © X / thinktankfranks

Уже 11 человек погибли в результате чудовищных лесных пожаров, охвативших округ Лос-Анджелес в американском штате Калифорния. Об этом сообщила телекомпания CNN.

Пять человек стали жертвами огня в Пэлисейдс, ещё шесть — в Итоне. Без электроэнергии из-за стихийного бедствия в Калифорнии остаются 169 тысяч потребителей.

В настоящее время в округе Лос-Анджелес бушуют шесть природных пожаров на общей площади 15,2 тыс. га. Два самых крупных возгорания — Итон и Пэлисейдс — локализованы лишь на 3% и 8% соответственно.

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Как сообщал Life.ru, сильные пожары начались 7 января в западной части Лос-Анджелеса, где проживают голливудские звёзды. К 9 января огонь охватил 10 тысяч гектаров, включая «Аллею славы» и концертный зал «Голливуд-боул». В Калифорнии объявлен режим масштабного бедствия. По предварительным данным, смертоносный пожар стал результатом поджога, и виновного уже задержали.

Андрей Бражников
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