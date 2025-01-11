Губернатор Калифорнии потребовал разобраться с пустым водохранилищем

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявил в социальной сети X о необходимости независимого расследования в связи с обнаружением пустого водохранилища в Пасифик-Палисейдс во время крупных лесных пожаров. Оно является частью системы водоснабжения Лос-Анджелеса и вмещает 117 миллионов галлонов воды.