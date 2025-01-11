Губернатор Калифорнии потребовал разобраться с пустым водохранилищем
Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявил в социальной сети X о необходимости независимого расследования в связи с обнаружением пустого водохранилища в Пасифик-Палисейдс во время крупных лесных пожаров. Оно является частью системы водоснабжения Лос-Анджелеса и вмещает 117 миллионов галлонов воды.
«Необходимо получить объяснения, чтобы предотвратить повторение подобной ситуации и обеспечить все необходимые ресурсы для борьбы с такими масштабными пожарами», — написал Ньюсом.
К своему сообщению он приложил официальное письмо, направленное гендиректору Департамента водоснабжения и энергетики Лос-Анджелеса (LADWP) Дженисс Киньонес и главе Лос-Анджелесской окружной службы общественных работ Марку Пестрелле, крупнейшей муниципальной службы в США.
Как сообщал Life.ru, сильные пожары начались 7 января в западной части Лос-Анджелеса, где проживают известные личности. К 9 января площадь возгорания выросла до 10 тысяч гектаров. Огнем были охвачены такие известные места, как «Аллея славы» и концертный зал «Голливуд-боул». В Калифорнии объявлен режим масштабного бедствия, а ущерб от пожаров оценивается в 150 миллиардов долларов.
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